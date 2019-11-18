«متسوّلو الخلود».. رواية فلسفية سيكولوجية

صدرت حديثاً عن دار هاشيت أنطوان/نوفل رواية «متسوّلو الخلود» للكاتب الفلسطيني الشاب أنس إبراهيم، وتقدّم الرواية نموذجاً هو مزيج من السّرد الروائيّ الذي يشتغلُ على الإنسان بوصفِهِ مركزَ النّظرْ إلى العالَمْ بالاستنادِ إلى التحليل النفسيّ الوجوديّ، والذي يستندُ بدوره إلى أسئلة الوجود، الكينونة، الجنس، الخلود والرّغبة المجرّدة.

وقال الناشر: هي رواية وجوديّة فلسفيّة وكذلك رواية سيكولوجيّة، أبطالها بلقيس، يوسف، وليد، غسّان. أربع شخصيّات، أربعة وجوه. أربعة أسئلة عن المعنى. وأربعة إسقاطات تحاول مواجهة معضلة الوجود في 311 صفحة من الحجم الوسط.

لكلّ شخصيّة من شخصيّات «متسوّلو الخلود» سؤال وجودي ما، إشكاليّة نفسيّة وماضٍ لا يُمكِنُ الهروب منه. يحاول الشّاعر يوسف الرّاوي الوصول إلى تسوية ما، ما بَين وجوده العاديّ ورغبته الحارقة في اللاعاديّة. بينما يجد المقاتل، وليد العبد الله، نفسه في مأزق ذهنهِ النقي وواقعهِ القبيح، رغبته الدّائمة بالهرب من المعركة، بانتهاء الحرب، والجلوس في مكان هادئ، أن يتزوّج ويكون عاديّاً بينما أولاده يحيطونه، بعيداً من الحرب الدائمة والمعارك المتتالية، ولا يستطيع.

يذكر أن أنس ابراهيم ولد في رام الله في عام 1993 لعائلة لاجئة من مدينة اللدّ. حاصل على ماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة بير زيت. له كتابات في عدد من الصحف والمجلّات العربية في مجالَي النقد الأدبي والسينما.