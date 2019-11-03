مذكرة تفاهم بين لبنان والأردن في مجال الطاقة المتجددة

الصباح الجديد – وكالات:

افتتح منتدى بيروت الدولي العاشر للطاقة والمياه أعماله في فندق «لورويال» في ضبيه، برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري، ممثلة عن رئيس الجمهورية، وبحضور أردني لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية هلا زواتي، وممثلين وسفراء وخبراء في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة.

وقالت الوزير خوري إن لبنان مهتم بالشأن الاقتصادي المرتبط بالتنمية المستدامة، على رأسها قطاع الطاقة، ورحبت بالوزيرة الأردنية، كاشفة أن الأردن بصدد نقل تجربته في قطاع الطاقة إلى اللبنانيين، معلنة فتح خطوط التواصل بين البلدين.

وأشارت إلى أن الأردن ولبنان وقعا مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير التعاون المشترك «لوضع خريطة للنماذج العربية الناجحة في قطاع الطاقة، وذلك بالتعاون الكبير مع إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية وبالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومقره في القاهرة».

من جانبها قالت زواتي: «إن الأردن كان من الدول السباقة في هذا المجال، حيث بدأنا منذ عام 2012 بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وأصبحنا الآن نضخ في الشبكة الكهربائية الوطنية نحو 1300 ميجاوت ونغطي حوالي 12 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة وستتضاعف هذه النسبة عام 2020، في حين كانت هذه النسبة لا تتعدى 2 بالمئة عام 2014.