بدء بطولة الألعاب الصيفية لـ 10مراكز لرعاية الموهبة الرياضية

الطائرة يختار افضل 12 لاعباً لتشكيل منتخب استعداداً للاستحقاقات المقبلة

بغداد ـ فلاح الناصر:

انطلقت امس الثلاثاء، وتتواصل اليوم الاربعاء، بطولة الألعاب الصيفية الفرقية والفردية للمواهب باشراف وزارة الشباب والرياضة / دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ قسم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية.

وقال مدير قسم الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات، فالح عودة ، إن «البطولة ستشمل العاب: الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطاولة، المصارعة، التايكواندو، الملاكمة، رفع الاثقال، السباحة، والتنس، وسيشارك فيها اكثر من ٤٥٠ لاعب من مراكز الموهبة».

واضاف ان «البطولة ستشارك فيها كل من بغداد بثلاثة مراكز للموهوبين هي بغداد ومديرية بسماية ومركز الزعفرانية، البصرة، واسط، الديوانية، كربلاء، النجف، ديالى، بابل، كركوك، ذي قار، الموصل، الانبار، صلاح الدين، ميسان، و السماوة».

من جانبه، قدم مدير المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة، علاء شاكر، تقديره وشكره إلى جميع الوفود التي تشارك في البطولة، سواء في الكرة الطائرة او الألعاب الأخرى، مبينا ان منافسات الكرة الطائرة تشهد مشاركة 6 فرق هي «بغداد والزعفرانية والبصرة والسماوة والديوانية والأنبار».

وبين ان فريقي الزعفرانية والأنبار يشاركان للمرة الثانية في بطولات الكرة الطائرة، في حين شاركت الفرق الاخرى في عدد اكثر من البطولات في المدة السابقة، منوها غلى ان مباراة الافتتاح جمعت بين فريقي السماوة والأنبار.

وقال ان الفرق المشاركة أتت للبطولة بلاعبين مواليد 2003 صعودا، ويحق لها المشاركة بـ 9 لاعبين، هي لا تبحث عن نتائج بقدر ما تبحث عن تعزيز التعاون وتلاقح الافكار والاحتكاك والاستفادة من المباريات التي ستقام على شكل دوريا لمرحلة واحدة.

كما اثنى، على جهود وزارة الشباب والرياضة وعملها الدؤوب على تعزيز الجانب الفني للمواهب الواعدة وحرصها على تنظيم البطولات الخاصة بالجيل الجديد، في حين اكد ان التعاون فعال بين المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية والاتحاد المركزي للكرة الطائرة، حيث عمل الاتحاد على دعم البطولة بطواقم تحكيمية ضمت «جاسم صافي ومصطفى خالد وحسن علي وقيس أكرم».

واشار إلى لجنة ستختار افضل 12 لاعباً في فعالية الكرة الطائرة لتشكيل منتخبا يمثل المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية يكون جاهزا للعب في البطولات والفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والمنافسات المعتمدة لدى الاتحاد المركزي للعبة.