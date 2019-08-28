  • الخميس , 29 أغسطس 2019
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ذي قار تتوقع انتاج 70 ألف طن من التمور

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت مديرية زراعة ذي قار أمس الاربعاء، ان يصل انتاج المحافظة من التمور في الموسم الحالي الى 70 الف طن.
وقال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي في تصريح صحفي، انه «مع استمرار عمليات جني التمور، فان التقديرات الاولية تشير الى ان يصل مجمل الانتاج في الموسم الحالي الى 70 الف طن».
وبين ان «مديرية الزراعة سجلت هذا العام مليون نخلة منتجة على مساحة 42 دونما في المحافظة، يتركز اغلبها في بساتين سوق الشيوخ والعكيكة والناصرية».
واوضح ان «ابرز انواع التمور في ذي قار هي الخضراوي والشويثي والاستعمران اضافة الى الخستاوي والمكتوم والبريم والزهدي».
على صعيد ذي صلة، حققت وزارة، الزراعة الاكتفاء الذاتي لـ50% من الاحتياج المحلي للدجاج الحي، مبينة ان هناك دواجن في طور الإنتاج ستغطي الحاجة المحلية للبلاد بنسبة 100% خلال مدة قصيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “مشاريع المفاقس التي فتحت خلال الآونة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي من الدجاج الحي وتغطية حاجة السوق”.
وأضاف ان “المشاريع المحلية تغطي حاليا 50% من الحاجة المحلية للدجاج الحي”، مشيرا الى ان “هناك مشاريع جديدة في طور الإنتاج وأخرى فتحت سيشرع إنتاجها بالنزول للأسواق المحلية خلال مدة وجيزة”.
وأكد ان “تلك المشاريع ستغطي حاجة العراق المحلية من الدجاج الحي بنسبة 100%”، لافتا الى ان “الخطة المقبلة لوزارة الزراعة تغطية حاجة السوق من قطع الدجاج المعلب ليجري بعدها منع الاستيراد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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