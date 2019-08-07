أكاديمية هوك فتنس تطلق بطولة نسوية فريدة من نوعها في العراق

استعدادا للبطولة العربية

بغداد ـ شيماء الجاف

نظمت اكاديمية «هوك فتنس»، الأثنين، بطولتها النسوية في نشاط «التحمل العضلي واللياقة البدنية» ولأول مرة في العراق من نوعها شارك فيها عدد كبير من المشاركات لهذا التحدي الكبير برعاية الأكاديمية السويدية سيوس للياقة البدنية، وذلك على قاعة بك رامي جم وسط العاصمة بغداد للحصول على لقب البطولة تم فيه اختيار فريق نسوي للمشاركة في اول بطولة عربية التي ستقام في قريبا في لبنان .

وقال المدرب الدولي ورئيس اكاديمية «فتنس هوك»، علي كريم: اختتمت هذه البطولة بحضور عدد كبير من اللاعبات ووسائل الإعلام المختلفة من أجل اختيار المنتخب النسوي لتمثل العراق في البطولة العربية للياقة البدنية «سيوس فت» نهاية شهر آب الجاري، واتقدم بالشكر والتقدير الى كل من ساهم في انجاح هذه البطولة واخص إدارة «بك رامي جم» على احتضانها هذا النشاط الكبير ومساندتهم ليظهر بصورة متالقة وتم توزيع شهادات المشاركة والهدايا بين المشاركات في اختتام هذه البطولة وأعد الجميع سيكون القادم أفضل بتكاثف الجهود المبذولة وادعوا العناصر النسوية إلى المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تنمي القدرات الجسمانية والبدنية، وخصوصا ان النشاط الرياضي كان له نصيب كبير من المحجبات وسيكون لنا سلسلة كبيرة من البطولات لكلا الجنسين من الرجال او من النساء.