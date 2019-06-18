النصر: اختيار الحكمة للمعارضة سيهز بعض الكتل ويضرب مصالحها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد ائتلاف النصر امس الثلاثاء، ان وجود تيار الحكمة في المعارضة مع النصر سيهز بعض الكتل التي ستضرب مصالحها.

وقال القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد في تصريحات اطلعت عليها الصباح الجديد، اننا “نبارك وندعم توجه تيار الحكمة الى المعارضة السياسية البناءة على امل تصحيح المسار، حيث التحقوا باخوانهم في النصر، بعد ان اعلنا المعارضة التقويمية قبل ايام”.

وأضاف السنيد ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس هدفنا، بل هدفنا الدعم والمساندة وتقييم المرحلة وتقويم مسار وتصحيح الامور التي نراها بعد تشخيصها وهذا بحد ذاته ظاهرة صحية وايجابية”، واقول للحكمة امضوا بهذا التوجه وهو توجه صحيح ونحن داعمون لكم”.

وأشار الى ان متبنيات “تيار الحكمة وائتلاف النصر واحدة من اجل الاصلاح وخدمة المواطن رغم بعض المشككين”.

وشدد “نحن لا نهتم للذين تضرب مصالحهم من بعض الكتل لان هذا الامر يحرجهم عندما يرون كتلة من الحكمة والنصر والاخوة الموجودين الملتحقين بالايام القادمة وهذا الامر سوف يهزهم”.

وتابع ان «تلك الكتل تسعى الى ايهام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن هذه الكتلة المعارضة ضده»، مؤكداً ان «الامر على العكس، فهذه الكتلة هي لدعمه وليس عرقلته او اسقاطه».

