35.4 مليار دولار.. حيازة البلاد من السندات الأميركية خلال نيسان

بغداد ـ الصباح الجديد:

رفع العراق ملكيته من أداوت الدين الأميركية بنسبة 58.04 بالمائة خلال شهر نيسان 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية 35.4 مليار دولار، مقارنة بـ 22.4 مليار دولار في شهر نيسان 2018.

وعلى أساس شهري، تراجعت ملكية العراق من أدوات الدين الأميركية 2.2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق آذار، والتي بلغت خلاله 36.2 مليار دولار.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية بالقائمة، بعد السعودية الأولى بقيمة 176.6 مليار دولار، والإمارات بنحو 55.7 مليار دولار، ثم الكويت بـ 40.2 مليار دولار.

وعالميا، تصدرت الصين قائمة الدول المالكة للسندات الأميركية؛ بقيمة 1.113 تريليون دولار، يليها اليابان بـ 1.064 تريليون دولار.

وارتفعت قيمة السندات الأميركية بنسبة 4.1 بالمائة خلال نيسان على أساس سنوي؛ إلى 6.433 تريليون دولار، مقارنة بـ6.181 تريليون دولار في الشهر المماثل من العام 2018.



وانخفضت السندات الأميركية بنحو 0.6 بالمائة خلال نيسان عن شهر آذار والتي بلغت خلاله 6.473 تريليون دولار.

يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.



