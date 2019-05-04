ارتفاع الخزين المائي الى 49 مليار متر مكعب

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت خلية مواجهة السيول، اليوم السبت، ارتفاع الخزين المائي في عموم البلاد الى 49 مليار متر مكعب، موضحة الموقف المائي في السدود والبحيرات والانهر.

وقالت الخلية في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “في محافظة نينوى بلغ منسوب سد الموصل 322.93م، والايراد المائي 2240 م3/ثا، والاطلاق 2750 م3/ثا، والخزين المائي 8.61 مليار م3، فيما بلغ منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 215.69م”.

وبينت ان “في محافظة صلاح الدين منسوب نهر دجلة في بيجي 106.82م، والتصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 4500 م3/ثا، التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة الحلوة 150 م3/ثا، التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 400 م3/ثا”.

وفي محافظة كركوك “التصريف المطلق من سد دوكان 640 م3/ثا، والمناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس باتجاه نهر دجلة 550 م3/ثا”.

واشارت الى انه في العاصمة بغداد “بلغ منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.59 م وبتصريف 346 م3/ثا”.

واوضحت الموقف في محافظة ديالى، حيث بلغ “اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 255 م3/ثا، ومنسوب سد حمرين 105.34م، والايراد المائي 387 م3/ثا، والتصريف المطلق 650 م3/ثا، والخزين المائي في السد 2.87 مليار م3”.

وبينت انه في محافظة واسط “بلغ المنسوب في مقدم سدة الكوت 18.10م، وفي مؤخر السدة 14.00م، واطلاق سدة الكوت 515 م3/ثا، فيما كان تحويل مياه باتجاه مهرب المصندك بحدود 16 م3/ثا”.

أما في محافظة ميسان، فبلغ “التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 550 م3/ثا، ويتم توزيعه في مهرب كميت 35 م3/ثا، ونهر الكحلاء 17 م3/ثا، ونهر المشرح 14 م3/ثا، ونهر العريض 75 م3/ثا، ونهر البتيرة 195 م3/ثا، ونهر المجر الكبير 82 م3/ثا، وتصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 102 م3/ثا، وتصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 88 م3/ثا”.

واضافت ان الموقف في محافظة البصرة، هو “تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب من نهر السويب 831 م3/ثا، والمناسيب المتحققة في شط العرب، في القرنة 2.33م، والمدينة 2.33م، وكتيبان 1.75م، والعشار 1.53م، وسيحان 1.70م”.

وفي محافظة ذي قار “التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود المحافظة بحدود 140 م3/ثا، ومنسوب مقدم ناظم البدعة 9.10م، ومنسوب مؤخر ناظم البدعة 7.10م، والتصريف المطلق 46 م3/ثا منه 45 م3/ثا الى هور ابو زرك”.

وذكرت الخلية ان “الايراد المائي مقدم سد حديثة 560 م3/ثا، ومنسوب سد حديثة 137.21م، والاطلاق 170 م3/ثا، والخزين 4.40 مليار م3”.

واوضحت الخلية ان “الخزين المائي ازداد الى 49.00 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 15.45 مليار م3″، مشيرة الى ان “الفراغ الخزني في الثرثار 22.83 مليار م3، وتوليد الطاقة الكهربائية من السدود 1110 ميكا واط”.