الشركة العربية البحرية لنقل البترول تضع خطة لتأهيل مدارس البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العربية البحرية لنقل البترول عن تخصيص مبالغ مالية لتأهيل وتوفير احتياجات المدارس في محافظة البصرة .

وقد بدأت الشركة بتأهيل ( 10) مدارس كمرحلة اولى من اصل (500) مدرسة ضمن خطتها الرئيسة التي وضعتها لدعم محافظة البصرة ، اذ بدأ نشاط الشركة في مدارس منطقة الحيانية التي كانت من اكثر المناطق احتياجا لهذا الدعم وتوفير جميع احتياجاتها ، فقد عبر مدراء وادارات هذه المدارس عن عن اغتباطهم لهذه المبادرة الجميلة التي استهدفت براعم الطفولة في المحافظة وتلبية احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية .

وكانت الشركة العربية البحرية لنقل البترول كانت قد اكملت تأهيل (15) مدرسة وتلبية احتياجاتها من (المقاعد) الرحلات المدرسية ولوحات التعليم ( السبورات ) من الانواع الجيدة والممتازة للحفاظ على صحة التلاميذ والطلبة .

كانت هذه المدارس تفتقر الى المقاعد الدراسية ( الرحلات ) نظرا لاكتظاظ التلاميذ في الصف الواحد فوفرت الشركة بما يكفي منها لجميع الطلبة والتلاميذ ، واصبحت المدارس بعد تأهيلها بحلة جديدة تتوفر فيها كل وسائل الراحة للطلبة الاعزاء .