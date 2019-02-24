  • الأحد , 24 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الشركة العربية البحرية لنقل البترول تضع خطة لتأهيل مدارس البصرة

الشركة العربية البحرية لنقل البترول تضع خطة لتأهيل مدارس البصرة

شؤون عراقية
0 تعليق
29 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العربية البحرية لنقل البترول عن تخصيص مبالغ مالية لتأهيل وتوفير احتياجات المدارس في محافظة البصرة .
وقد بدأت الشركة بتأهيل ( 10) مدارس كمرحلة اولى من اصل (500) مدرسة ضمن خطتها الرئيسة التي وضعتها لدعم محافظة البصرة ، اذ بدأ نشاط الشركة في مدارس منطقة الحيانية التي كانت من اكثر المناطق احتياجا لهذا الدعم وتوفير جميع احتياجاتها ، فقد عبر مدراء وادارات هذه المدارس عن عن اغتباطهم لهذه المبادرة الجميلة التي استهدفت براعم الطفولة في المحافظة وتلبية احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية .
وكانت الشركة العربية البحرية لنقل البترول كانت قد اكملت تأهيل (15) مدرسة وتلبية احتياجاتها من (المقاعد) الرحلات المدرسية ولوحات التعليم ( السبورات ) من الانواع الجيدة والممتازة للحفاظ على صحة التلاميذ والطلبة .
كانت هذه المدارس تفتقر الى المقاعد الدراسية ( الرحلات ) نظرا لاكتظاظ التلاميذ في الصف الواحد فوفرت الشركة بما يكفي منها لجميع الطلبة والتلاميذ ، واصبحت المدارس بعد تأهيلها بحلة جديدة تتوفر فيها كل وسائل الراحة للطلبة الاعزاء .

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة