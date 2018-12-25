نسرين طافش في ناد سري للرجال

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت النجمة نسرين طافش الإعلان الدعائي الأول لها من فيلم “نادي الرجال السري” والمقرر أن يعرض في بداية السنة الجديدة، وموسم منتصف العام.

نسرين تجسد في الفيلم دور فريدة، وتدور أحداث العمل في إطار من الفانتازيا بشأن شخصية طبيب، يعاني من مشكلات في حياته الأسرية، منها الفتور العاطفي، مما يجعله يلجأ لطبيب نفسي، في نادي الرجال السري الذي يشجع الرجال على خيانة زوجاتهم. ويُعد الفيلم، البطولة السينمائية الأولى لنسرين طافش في مصر.

يشارك نسرين طافش في بطولة فيلم، “نادي الرجال السري”، كريم عبد العزيز، وغادة عادل، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي يذكر ان طافش عرفت في البلدان العربية كممثلة سورية لكنها في الحقيقة ممثلة ومغنية فلسطينية، لكنها ولدت وعاشت في سوريا، كما انها تحمل الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.