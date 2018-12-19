العبيدي يتعهد بدعم المشاركة في دورة الألعاب العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:

وعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور احمد العبيدي، بتذليل كل العقبات أمام مشاركة منتخبات الأولمبياد الخاص العراقي في دورة الألعاب العالمية المزمعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر آذار القادم.

وأكد العبيدي، خلال استقباله وفد الأولمبياد العراقي، برئاسة رئيس الاتحاد، سعد عبد ياسين: ان الجهود التي تبذل من أسرة الأولمبياد الخاص، وحرصها على الظهور بإيجابية كبيرة في الاستحقاقات الدولية، يدفعنا لتقديم المساندة لها، طالما كانت الغاية إعلاء شأن الرياضة العراقية دوليا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى: ان القادم سيشهد تقديم كل الرعاية لنجوم هذه الشريحة الرياضية المهمة.

من جانبه، أشاد رئيس الأولمبياد الخاص، سعد عبد ياسين، برؤية الوزير العبيدي الخاصة بدعم منتخبات اتحاده. مبينا: ان تقديم درع الأولمبياد الخاص العراقي لوزير الشباب والرياضة يأتي عرفانا من اسرة الاتحاد لدعم الدكتور احمد العبيدي لأبطال الاولمبياد، ورغبته في تعبيد طريق النجاح أمام مسيرتهم في دورة الالعاب العالمية القادمة.