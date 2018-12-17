تحضيرات لمشاركة العراق في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة

سيعقد في الأمم المتحدة تموز المقبل 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير التخطيط وكالة الدكتور فؤاد حسين اجتماعا موسعا لخلية متابعة أهداف التنمية المستدامة لمناقشة الآليات والاستعدادات المزمع القيام بها في إطار استعدادات الحكومة العراقية للمشاركة في استعراض تقريره الطوعي الأول في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2019 المعني بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة الذي سيعقد في تموز من العام المقبل 2019 .

وقال الوزير في كلمه له خلال الاجتماع إن هذا الاجتماع معني بمشاركة العراق في استعراض تقريره الطوعي الأول في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019.

وأضاف أن اللجنة مستمرة منذ العام 2006 إلى الآن مع أهداف التنمية الإنمائية وصولا إلى أهداف التنمية المستدامة (أجندة2030) ، مؤكدا ان هدف الخلية هو وضع أساس مؤسسي لا يتغير بتغير الأشخاص سيما ونحن اليوم في بداية مرحلة جديدة مع حكومة جديدة بعد أن تجاوز العراق مرحلة الحرب على الإرهاب. وأشار إلى ان الاجتماعات السابقة ناقشت الإطار العام لأجندة 2030 وتحديد البرامج والسياسات التي نفذتها الوزارات لإدراجها ضمن تقرير المتابعة الأول لأهداف التنمية المستدامة. وتابع بالقول : إن هذا الاجتماع سيناقش إدراج العراق استعراضه الطوعي الوطني الأول ضمن المنتدى الرفيع المستوى في نيويورك ، مبينا أن هذا التقرير لا يقتصر على كونه آلية لمتابعة الجهود التنموية الوطنية او مجرد إعداد تقارير وطنية الا انه محفز للعمل التشاركي طويل الأمد وأداة لإعادة رسم أدوار الشركاء وتحديد آليات التعامل فيما بينهم، فضلا عن أنه فرصة للوقوف عند الإنجازات وتحديد الثغرات وتحليل أسباب القصور وتصويب المسار.

وأشاد الوزير بالجهود السابقة للمؤسسات المعنية بتنفيذ الأجندة 2030 التي بذلت جهود كبيرة في التنمية المستدامة والتي أثمرت بالموافقة على ادراج العراق في قائمة البلدان التي تعرض تقريرها الطوعي. بالرغم من الظروف الأمنية والسياسية الصعبة في الفترة السابقة ، معبرا عن أمله أن تستمر هذه اللقاءات والتعاون المشترك والتنسيق للاسهام في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن ، مستدركا بالقول جميعنا ثقة بإمكانية تعزيز قدراتنا ومواصلة مسيرتنا في طريق تحقيق التنمية المستدامة .

من جهته قال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق ان هذا الاجتماع للخلية المعنية بمتابعة استعدادات العراق لاعداد التقرير الدوري الطوعي لموضوع متابعة اهداف التنمية المستدامة عام 2030 . واضاف ان الاجتماع تضمن عرض رؤية العراق 2030 بشكل تفصيلي وجرى التعليق على هذه الرؤية بتفاصيلها المختلفة من قبل أعضاء اللجنة ، مؤكدا انه تم الاتفاق على مجموعة من القرارات بما في ذلك مواصلة إرسال الملاحظات والاستعداد لعقد ورشة كبيرة بحضور لجان من المحافظات لإنجاز إعداد التقرير الدوري قبل شهر اذار من العام المقبل 2019 .

الى ذلك قدم وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد عرضا عن مشاركة العراق في الاستعراض تقريره الطوعي الاول في المنتدى السياسي رفيع المستوى وكذلك اضافة التنمية المستدامة الى البرنامج الحكومي الجديد خلال اجتماع خلية متابعة تحقق اهداف التنمية المستدامة .

واضاف ان هذا الاجتماع مهم جدا كونه يتعلق بثلاث اساسيات وهي الاخراج النهائي للرؤية والتقديم الطوعي للعراق لتقريره الذي سيقدمه للامم المتحدة والذي يتضمن هذه المشاركة الدولية وكذلك تقرير المتابعة السنوي الذي يجب الاطلاع عليه من قبل الخلية الأساسية التي تشارك بها جميع الوزارات ، مشيرا الى ان الاجتماع خرج بمجموعة من المقررات تتعلق بتحديد أفق زمني لإخراج رؤية العراق بصورته النهائية والارتكاز على التقرير الطوعي الذي سيقدمه العراق الى الامم المتحدة لمشاركته الطوعية وكذلك تشكيل فريق لدراسة مواءمة البرنامج الحكومي مع اهداف التنمية المستدامة وايضا تحديث التقرير السنوي . من جانبها قدمت المدير العام للإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر نجلاء علي مراد عرضا عن رؤية العراق 2030 بينت فيه ان العراق يمر في مرحلة مفصلية من بناء الدولة وتعزيزها، بعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية وعودة الوئام الاجتماعي في ظل الدعم الدولي، كاشفة معطيات الواقع أن الظروف الحالية يمكن أن توفر فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحقيق التغيير التنموي المنشود. وهذا ما تبينه زيادة تطلعات العراقيين الى غدٍّ أكثر إشراقا عبر الارتقاء بجودة نوعية الحياة.

وأضافت ان الرؤية تعد خارطة طريق لما يتطلع العراقيون لتحقيقه في المستقبل، وكيف يريدون لبلدهم ومجتمعهم أن يتقدم. وكذلك جرد بالاولويات الوطنية ومجالات التدخل السياسي في المستقبل للحكومة الحالية والحكومات المقبلة ، وتابعت بالقول : تقدم الرؤية للعالم وللمانحين فرصة الاطلاع على ما يريده العراق والمجالات التي يمكنهم العمل فيها . فيما تحدث مدير عام دائرة التنمية الاقليمية الدكتور محمد السيد عن تقرير المتابعة الاول لاهداف التنمية المستدامة وكذلك اضافة غاية الى اجندة 2030 المتعلقة بالذخائر غير المنفلقة التي خلفتها الحروب على العراق.

ومن الجدير بالذكر ان العراق سيقدم خلال الاجتماع المذكور تقريرا تفصيليا عن التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 2030 ، وسيكون العراق من بين عدد من الدول التي ستشارك في هذا المنتدى لتقديم تقاريرها الاستعراضية الطوعية إلى المجتمع الدولي .