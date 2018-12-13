مطلوب إعادة هيكلة وزارة الثقافة وجعلها سيادية

نصير شمة لـ”الصباح الجديد”:

الصباح الجديد – خاص:

دعا الموسيقار العراقي الفنان نصير شمة الى اعادة هيكلة وزارة الثقافة العراقية وجعلها وزارة سيادية، وتأهيلها، ماليا واداريا، لتكون رافعة للثقافة والفنون في وقت احوج ما يكون العراق الى مثل هذه الخطوة.

وقــــال الفنــان شمة في حديث خاص مع “جريدة الصباح” امس “ان ميزانية وزارة الثقافة على محدوديتها تذهب رواتب لجيش من الموظفين، فيما لا تنال البرامج الثقافية والفنية، ومشاريع ترويج الثقافة العراقية وتعريف العالم بالتراث العراقي الثقافي اي تخصيصات تذكر، وهذا ادى الى تراجع مكانة الانتاج الثقافي والابداعي وسمعته في الساحة العربية والعالمية، فيما تعاني الوفود الثقافية العراقية التي تكلف بالاتصال بالعواصم العربية من شحة التخصيصات وفقرها”. وعبر شمة في ختام حديثة عن ثقته في كفاءة المثقفين العراقيين ومبدعي الفنون المختلفة واقترح تشكيل مجلس الدولة للثقافة لبناء الخطط النهضوية كما يحصل في الدول الاخرى، وقال “المطلوب هو النظر الى وزارة الثقافة كجهة مهمة لا تقل اهميتها عن رئاسة الوزراء”.

وكانت صحيفة صادرة في لندن قد نسبت الى الفنان نصير شمة كلاما يتضمن دعوة لحل وزارة الثقافة في العراق، لكنه اكد في حديثة مع “الصباح الجديد” ان التصريح المنسوب اليه غير دقيق.