تعاون بين فيس بوك وغوغل وتويتر لنقل البيانات الشخصية

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قررت فيس بوك وغوغل وتويتر التعاون فيما بينها لتسهيل نقل المعلومات الشخصية من منصة لأخرى للمشتركين الراغبين بذلك، بحسب ما أعلنت المجموعات الثلاث.

ويحمل هذا المشروع المشرك اسم «داتا ترانسفير بروجكت»، وهدفه «مساعدة المشتركين الراغبين في نقل معلوماتهم الشخصية بسلامة وسهولة» من موقع إلى موقع آخر، بحسب ما جاء في بيان لشركة مايكروسوفت.

وتؤمن بعض المواقع حالياً مثل فيس بوك، خدمة تتيح للمستعملين نقل كلّ المعلومات من الحساب إلى جهاز الكومبيوتر، من صور ورسائل وعناوين ووثائق مختلفة.

لكن ليس من الضروري أن يتمكن المشترك من إعادة نسخ هذه المعلومات إلى موقع آخر، وهو ما يصعّب على البعض قرار إقفال حسابهم على موقع ما والانتقال إلى موقع آخر.

ولذا جاء مشروع «داتا ترانسفير بروجيكت» لحلّ هذه المشكلة، وهو يتوافق أيضاً مع «التشريع العام بشآن حماية المعلومات» الذي أقره الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار والذي ينصّ في بعض بنوده على إتاحة الإمكانية للمشتركين لنقل معلوماتهم.