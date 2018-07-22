الغرائبية في.. ترتيل لموت حر

يوسف عبود جويعد

إستفاد الروائي صادق الجمل ,وهو يدون المسار السردي لروايته (تراتيل لموت حر) وهي من إصدارات مؤسسة العصامي لعام 2018 , من الموروث الحكائي الكبير , حكايات الف ليلة وليلة , والذي جاء إنعكاس طبيعي كخزين معرفي مضمر , ليجتاح السياق الفني لعملية فن صناعة الرواية لديه , في جعل الاحداث التي تدور في هذا النص غرائبية تنتمي لمورثنا التراثي الثر, وكأننا نعيش تفاصيل ليلة من تلك الليالي , ولكن بواقعية الحياة التي عصفت بهذا البلد , فغيرت نظام الحياة القويم الى حالة فوضوية إختلط فيها الحابل بالنابل , بعد إجتياح خفافيش الجهل والظلام والهمجية الدواعش , لارض هذا البلد المقدس , وعاثوا فيه فساداً وظلماً ودنسوا ترابه بأقدامهم الهمجية , لتكون حياتنا شبيهة بتلك التي كانت بين دفتي تلك الحكاية , والتي لا تحتاج الى لمسات سحرية حتى تكون مطابقة لتلك الغرائبية , فقد إنقلب هذا الواقع رأساً على عقب لنعيشه وسط الدهشة والابهار , غرباء همج رعاع يطأون هذه الارض , يحتلونها , يشردون أبناؤها , يهدمون حضارتها , وينسفون هذا الكم الهائل من الصروح التي تخلد هذا الموروث , ويقتلون بكل قسوة وعنجهية ولؤم وحقد , الرجال , النساء, الاطفال , الشيوخ , ويتمثلون بهم بأبشع الصور التي يندى لها جبين الانسانية, من زاوية النظر تلك يصوغ الروائي احداث هذا النص , لننتقل وفي خطوة اولى لكشف معالم الحياة الهمجية المترعة بالفسق والمجون لهؤلاء الاوباش الذين ادعوا الاسلام زوراً وبهتاناً , وسوف نشهد خطوات جديدة لاحقة لنصوص تكشف لنا ما كان خفي من أسرار ضمن هذا السياق , إشتغل الروائي ضمن محورين أساسيين في سير العملية السردية لهذه الاحداث , المواجهة الكبرى لقوى الظلام الدواعش , وما لحق أبناء هذا البلد من أضرار كبيرة , وشرخ وإنكسار كبير في أعماق نفوسهم , وكذلك في الحالة المادية والمعنوية , وصلت الى حد تهديم البنى التحتية التي تعتبر الركيزة الاساسية التي يستند عليها تطور البلد, والآخر هو العلاقة الإنسانية والعاطفية بين المرأة والرجل , والذي يصل فيها الروائي الى كشف الجانب الجنساني , والذي أعتبره الصلة الحميمية الطبيعية التي توصل المرأة بالرجل , والحياة الطبيعية بينهما , وحالة لابد منها عندما يلتقيان كحبيبين او زوجين , او حالة اخرى سواءاً كانت شرعية او غير شرعية , وهكذا فسرعان ما نولج وسط الاحداث في مكامن تأججها , لنكون مع مظفر الذي نجا بإعجوبة من فاجعة (سبايكر) , الا أن محاولته للخلاص لم تنجح , إذ يلقى القبض عليه مرة اخرى , (سحبوه من حوض السيارة وساروا به فرحين مستبشرين بالنصر.. بعد أن فتشوا جيوبه , كانوا يقطعون الأصابع من أجل خاتم فضي او خاتم زواج ولم يبقوا من اسراهم الا جثث عارية .. قطعوهم إرباً بالمديات والسكاكين من اجل أن لا يخسروا اطلاقة وجمعوآذانهم في كيس وجذعوا انوفهم ولم يكتف الرجل الاجعد بذلك , تقدم نحوهم فقأ عيونهم رأى مظفر من مكانه كيف فقأ عين حاتم الباسمة بالخلقة ) ص 10

وقدم لنا الروائي شخصية الاجعد أمير الدواعش ليكون ضمن مسار الاحداث كثيمة نستكشف من خلالها السلوك الماجن ومدى طغيان الخسة والفسوق لديهم , إذ أن مظفر , ظل على قيد الحياة لغاية في نفس هذا الاجعد , بعد أن رأى معالم الجمال فيه , الشعر الاشقر , والعينين الزرقاوين , فأخذوه معهم , ومن خلال هذا المدخل سوف نعرف الكثير من الخفايا المذهلة لحياة هؤلاء , حيث البسوه الحرير , وأقترب منه الاجعد فتوجس خيفة منه ظاناً بتلك الظنون , الا أن الاجعد فقد رجولته بسبب إمرأة حرة سبية لديهم , أحضرها ليغتصبها الا أنهاجعلته يدفع الثمن رجولته , ( وفي ليلة قادمة , قدمت جسدها عربوناً لخطتها , متعته مالم يحلم به, كانت سخية , قدمت أجمل ما في مفاتها , نهشها نهشاً, لم يبق قطعة في جسدها لم يعظ ويمص .. ولما قضى وطره غفى وعلا شخيره , إستلت مديته الامريكية الحادة من تحت وسادته وراحت تداعبه فتحركت غريزته وتوتر وسطه وهو نائم حالم , غرزت المدية وقطعت عضوه من جذره) ص26

وهي شخصية أساسية من شخوص هذا النص , إنها نهلة التي شوه وجهها الاجعد بالتيزاب ليخفي معالم الجمال فيها جزاء لفعلتها , ولم يقتلها ليبقيها ذليلة عنده , اما الشخصية الثالثة هو مزهر الذي اغواه ابوه لينضم الى هذا التنظيم الفاسد , الا أنه غير راغب فيه , ويستعرض لنا الروائي حياة هؤلاء الاوباش ومراتع الفسق والفجور , وشربهم الخمر , وعملية اللواط التي يشاهدها الاجعد بين افراد هذا التنظيم , وتتاح فرصة من خلال مزهر , الذي سهل امر هروبهما ليكون ثالثهم , ويلتقيان بالاشيب , الرجل الكردي الشهم , الذي حماهم واواهم , واحب نهلة وتزوجها , رغم بشاعة وجهها , لينقلنا الروائي الى معالم جنسانية وجدها ضرورية ومكملة للعملية السردية , بين الاشيب ونهلة من جهة , وبين اوراد زوجة مظفر التي أحست لا عودة لزوجها بعد , فقررت الزواج من حمادة صاحب اسواق الوردة, من هذا الاستعراض المختزل لوقائع هذا النص , يتضح لنا الخط البياني الذي سعى الروائي لاظهاره كثيمة رئيسية , وهو فتح باب كبير لفضح هؤلاء الاوباش , لنرى ما هو خفي عن حياتهم الفاجرة التي لا تمت للاسلام بصلة , بعدها يستطيع الاشيب أن يعرض نهلة الى طبيب التجميل ليعيد لها نظارتها وبشرتها الطبيعية , بينما يسهل مهمة مظفر للعودة الى بغداد , ليكتشف ويصدم بزواج زوجته من حمادة , وهناك احداث مهمة جداً تدور في فلك هذا النص فيها الشيء الكثير الذي يصب في مهمة الروائي وسعيه لإظهار الصورة البشعة والحقيقية للدواعش ( – الاشيب رجل شهم , مقاتل عنيد ,مؤمن بقضيته , مكافح , فضّل العيش هنا على اوربا , وهو مثل للمناضل المكافح ) ص 97

وهكذا فأن الاشيب بشجاعته وبشجاعة من معه إستطاع مواجهة الاجعد , والقضاء على زمرته , والتي طلبت نهلة أن يترك الاجعد حي لتقتص منه , الاأن الاجعد كان يحمل حزاماً ناسفاً , ففجر نفسه وسط رجال الاشيب , وذهب الى جهنم غير مأسوف عليه .

رواية ( تراتيل لموت حر) للروائي صادق الجمل , من روايات الحرب والحب , وخطوة اولى لفضح خطط خفافيش الظلام , ومعالم الفسق والمجون والخسة والدناءة لديهم , وهي متصلة بأنساق مضمرة مع موروثنا الشعبي الحكائي , حكايات الف ليلة وليلة, لغرائبية الحياة التي نعيشها وسط هذا البلد