“الاتصالات” تعلن بدء التشغيل الجزئي لـ”الكيبل الضوئي””

لتحسين خدمة الإنترنت

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عن بدء التشغيل الجزئي لخدمة الكيبل الضوئي عبر البوابات الخاصة بالخدمة في عموم البلاد، مشيرة الى ان خدمة الانترنت تحسنت بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي في تصريح له إن “الوزارة باشرت تشغيل المشروع الوطني للانترنت في بغداد والمحافظات بشكل جزئي وتجريبي عبر بوابات النفاذ الدولية”، مبينا ان “الكوادر الفنية والهندسية تواصل حاليا ربط المناطق من خلال الكابينات الفعالة بالخدمة.”

واضاف ان “خدمة الانترنت ستشهد تحسنا ملحوظا خلال المدة القليلة المقبلة، اذ يعود ذلك الى التشغيل الجزئي لخدمة الكيبل الضوئي عبر البوابات الخاصة بالخدمة، لاسيما بعد ان ادخلت الوزارة حديثا 20 (لمدة) واصبح العدد الحالي للمدات 33 (لمدة)، بعد ان كان يتم العمل بـ 13 (لمدة) ما يسهم بتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين”.

واوضح علي أنه “من المؤمل ان يتم إيصال الخدمة لجميع المشتركين عبر الكابل الضوئي للمنازل من خلال 2400 كابينة موزعة بين عموم المحافظات، تخدم ما يقارب الخمسة ملايين منزل، اذ سيتم استثمار كل كابينة من قبل الوكلاء واصحاب ابراج الانترنت الذين سيتم اختيارهم بعد توافر الشروط الفنية والتقنية بهم”.