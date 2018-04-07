اليابان تعيد وحدة مشاة البحرية الى الحياة لتعزيز الدفاعات ضد الصين

الصباح الجديد – وكالات:

قامت اليابان امس السبت بتفعيل أول وحدة بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية التي تدربت على مواجهة الغزاة الذين يحتلون الجزر اليابانية على طول بحر الصين الشرقي الذي تخشى طوكيو من تعرضها الى هجوم صيني.

وفي احتفال أقيم في قاعدة عسكرية قرب ساسيبو بجزيرة كيوشو الجنوبية الغربية ، اصطف خارجا نحو 1500 شخص من لواء الانتشار البرمائي السريع (ARDB) وهم يرتدون ملابس مموهة وسط الطقس البارد والرياح.

وقال توموهيرو ياماموتو ، نائب وزير الدفاع ، في خطاب له: “بالنظر إلى الوضع الأمني والدفاعي المتزايد الصعوبة المحيطين باليابان ، أصبح الدفاع عن جزرنا أمرا حاسما.”

إن تشكيل اللواء البحري الياباني مثير للجدل لأن الوحدات البرمائية قادرة على عرض القوة العسكرية ويمكن ، كما يحذر النقاد ، أن تستخدم لتهديد جيران اليابان. في دستورها بعد الحرب العالمية الثانية ، تخلت اليابان عن حق شن الحرب.

واللواء هو أحدث مكون لقوة بحرية متنامية تشمل حاملات طائرات الهليكوبتر والسفن البرمائية وطائرات مروحية من نوع اوسبري وعربات هجومية برمائية تهدف الى ردع الصين حيث تسعى الى تسهيل الوصول الى غرب المحيط الهادي.

إن تفعيل الـ ARDB القوي والبالغ عدده 2100 تأخذ اليابان خطوة أقرب إلى إنشاء قوة مماثلة لوحدة مشاة البحرية الأمريكية (MEU) القادرة على تخطيط وتنفيذ العمليات في البحر بعيدًا عن قاعدتها الرئيسية.

“لقد أثبتوا بالفعل القدرة على وضع وحدة مخصصة MEU. لكن الحصول على قدرة قوية ومتينة من إم إي يو يتطلب جهدًا متضافراً ، “جرانت نيوزهام ، زميل أبحاث في منتدى اليابان للدراسات الإستراتيجية.

“إذا وضعت اليابان في اعتبارها ، في غضون عام أو سنة ونصف يمكن أن يكون لديها قدرة معقولة”.

وقال نيوسام الذي ساعد في تدريب أول جنديين برمائيين في اليابان كضابط ارتباط في سلاح مشاة البحرية الأميركية مكلف بقوات الدفاع الذاتي البرية ، إن اليابان لا تزال بحاجة إلى مقر برمائي مشترك تابع للجيش البحري لتنسيق العمليات بالإضافة إلى المزيد من السفن البرمائية لحمل القوات والمعدات.

المخططون العسكريون اليابانيون يفكرون بالفعل في بعض هذه الإضافات. وقالت مصادر لرويترز ان قوات الدفاع الذاتي الجوية التابعة لها تريد الحصول على طائرات اف -35 بي للعمل من حاملتي طائراتها Ise & Izumo أو من الجزر على طول بحر الصين الشرقي.

ونشرت الولايات المتحدة في الشهر الماضي طائرات F-35B لأول عملياتها البحرية على متن السفينة الهجومية USS Wasp البرمائية التي تتخذ من ساسيبو مقرا لها. يعد ميناء كيوشو أيضًا موطنًا ل Ise في اليابان ويقع على مقربة من قاعدة ARDB.