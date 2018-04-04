السعودية تعتزم استثمار مليون هكتار في الأنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التجارة، إن المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية يدرس الاستثمار في مليون هكتار من الأراضي الزراعية بمحافظة الأنبار.

ولم يكشف البيان عن المزيد من التفصيلات.

ويساوي الهكتار الواحد 10 آلاف متر مربع.

وشهدت العلاقات العراقية – السعودية تطوراً مضطرداً بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، سيما بعد تأسيس المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين في 22 تشرين الاول 2017.

وأصبحت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق، أمام مرحلة تاريخية جديدة، من شأنها تحفيز حجم التبادل التجاري، وضخ مزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية، بما يلبي تطلعات حكومتي وشعبي البلدين.

يشار الى ان من بين ما تحقق من خلال المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية، تفعيل خط بحري وآخر للنقل الجوي بين البلدين