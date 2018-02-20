مئات المعلمين يتظاهرون امام المالية جراء وقف العلاوات والترفيعات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تظاهر مئات المعلمين والمدرسين امس الاثنين، امام مبنى وزارة المالية وسط بغداد للمطالبة بإلغاء الاستقطاعات من الرواتب ومنح العلاوات والترفيعات لموظفي التربية.

وتداولت الفضائيات وأجهزة البث والاعلام، إن المئات من المعلمين والمدرسين تظاهروا أمام مبنى وزارة المالية مطالبين بإلغاء الاستقطاعات من الرواتب ومنح العلاوات والترفيعات لمنتسبي وزارة التربية ، واضافت أن المتظاهرين رفعوا لافتات يطالبون فيها برفع الحصار عن العلاوات والترفيعات” ، مؤكدة ان هذه “العلاوات والترفيعات استحقاق قانوني لا يمكن التنازل عنه”.

وفي وقت لاحق من يوم امس، اعلنت نقابة المعلمين في محافظة ديالى، تشكيل لجنة ثلاثية لغرض احتساب الترفيعات للمعلمين، على خلفية التظاهرة، مشيرة الى ان اللجنة يجب ان تنجز عملها خلال 10 أيام.

وقال نقيب المعلمين في ديالى، محمد الجبوري إن “اليوم شهد تشكيل لجنة ثلاثية من وزارتي المالية والتربية ونقابة المعلمين لغرض معرفة الخلل واحتساب الترفيعات للمعلمين بأسرع وقت ممكن، بعد مفاوضات اجريت على خلفية تظاهرة اليوم”.

وأضاف أن “اللجنة امهلت عشرة أيام لأنجاز اعمالها وإنهاء كافة المشكلات والعراقيل”.

وكان مئات المعلمين قد تظاهروا صباح امس امام وزارة المالية وسط بغداد، فيما اقتحم عدد منهم مبنى الوزارة.