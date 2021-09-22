تدريب 300 خريجة وبعض طلبة جامعة البصرة وبناء مدرسة ابتدائية وتوفير جهاز فصل مكونات الدم

في مبادرات مجتمعية لشركة غاز البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

أطلقت شركة غاز البصرة خلال العام الحالي عددا من المبادرات المجتمعية التي تخدم البصريين وفي عدد من المجالات .

مكتبنا في المحافظة تابع عددا من هذه المبادرات بالتعاون والتنسيق مع علاقات اعلام الشركة .

تدريب 300 خريجة في عدة مجالات

فقد وقَّعتْ شركة غاز البصرة اتفاقية تعاون مع رابطة لوتس الثقافية النسوية والتي سيتم من خلالها إطلاق (مشروع تمكين) لتدريب 300 خريجة في عدة مجالات تشمل مهارات الحاسوب واللغة الإنجليزية وطريقة كتابة السيرة الذاتية لزيادة فرص الحصول على عمل.

تطوير قدرات الشباب والشابات

وصرح مالكولم مايس مدير عام شركة غاز البصرة في حفل توقيع الاتفاقية :تُعدُّ هذا الاتفاقية واحدة من المبادرات التي تطلقها الشركة في الاستثمار الاجتماعي لدعم المجتمع البصري وتطوير قدرات الشباب والشابات وإيجاد السبل الكفيلة للحصول على عمل يناسب قدراتهم وإننا في شركة غاز البصرة نشعر بالسعادة لما نقدمه من دعم للشباب البصري و هذا الاتفاق من شأنه أن يطور قدرات الخريجات ويدعم إمكانية الحصول على فرص عمل تتناسب مع تلك القدرات.

إنَّ عملية تمكين النساء مهمة تقع على عاتق الجميع

من جانبها أبدت إلهام الزبيدي رئيسة رابطة لوتس الثقافية النسوية سعادتها بهذا التعاون قائلة: إنَّ عملية تمكين النساء مهمة تقع على عاتق الجميع من أجل تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 1325 الداعم لحقوق المرأة ومن خلال عملنا في عدة مشاريع بهذا المجال مع خريجات الجامعة وطالبات الصفوف المنتهية، رصدنا مدى الحاجة إلى تطوير مهاراتهن في برامج الحاسوب واللغة الإنجليزية وكتابة السيرة ومقابلة العمل كي يتمكنَّ من الحصول على فرص عمل لذا نسعى دوما إلى حث الجهات المهتمة والمانحة من أجل رعاية التدريبات المتعلقة بهذه المجالات.

تدريب 50 طالبا وطالبة من جامعة البصرة

واستقبلت إدارة شركة غاز البصرة الدفعة الأولى من الطلاب المشاركين ببرنامج التدريب الصيفي الذي يشمل تدريب 50 طالبا وطالبة من جامعة البصرة لمدة شهر كامل، والذي يقام تحت شعار ( لأننا نهتم بمستقبل الطاقة في العراق) .

وقد تم تصميم هذا البرنامج من قبل مختصين وذلك لمنح الطلاب والطالبات أفضل استثمار للوقت الذي سيمضونه برفقة خبراء في مجال الطاقة وهذا البرنامج التدريبي الصيفيي هو أيضاً جزء من اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جامعة البصرة في مطلع العام الجاري.

نحن في جامعة البصرة نحرص على تطوير ودعم طلبتنا

وفي تصريح لرئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي قال : من دواعي سرورنا أن نتواصل اليوم مع الشركاء في شركة غاز البصرة لمتابعة ما تم قطفه من ثمار اتفاقية التعاون العلمي المشترك بين الطرفين ونحن في جامعة البصرة نحرص على تطوير ودعم طلبتنا وخريجينا بكافة السبل المتاحة، ومنها توفير التدريب الميداني الملائم بما يتفق مع تطلعات شركة غاز البصرة، لذا كان لهذا الاتفاق أهمية كبيرة لدى الطرفين و قد فتحت شركة غاز البصرة أبوابها لـ 50 متدربًا من جامعة البصرة، على دفعتين تتكون كل منهما من 25 متدربًا حيث التحقت الوجبة الأولى يوم الخميس الماضي.

أقمنا شراكة جيدة مع الجامعة

اما مالكولم مايس المدير العام لشركة غاز البصرة فقد قال :يسعدني جدًا أن أرى هذا البرنامج يؤتي ثماره فقد أقمنا شراكة جيدة مع الجامعة من خلال تعاوننا المشترك الذي وقعناه في وقت سابق من هذا العام، ومن خلال هذا التعاون والالتزام سوف نستمر في الوفاء بوعودنا و لا يمكن تشكيل مستقبل العراق إلا من خلال المواهب العراقية ذات الكفاءات العالية و هدفنا في شركة غاز البصرة هو رعاية هذه المواهب والاحتفاظ بها داخل الدولة من خلال تقديم برنامج تدريب عالي الجودة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لثلاثين خريجا من الأوائل في جامعة البصرة كل عام

خطوة أخرى لتعزيز القدرات المحلية ودعم الطلاب

وكانت شركة غاز البصرة قد أطلقت منتصف شهر تموز الماضي وبالتعاون مع جامعة البصرة برنامج التدريب الداخلي، وهو من المبادرات الرئيسية التي تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الطرفين وهذه خطوة أخرى لتعزيز القدرات المحلية ودعم الطلاب.

غاز البصرة تضع حجر الأساس لمدرسة الراحة

من جانب اخر احتفلت شركة غاز البصرة بوضع حجر الأساس لمدرسة الراحة الابتدائية بحضور مدير عام الشركة السيد مالكولم مايس وبحضور مدير تربية الزبير حسن حاجم والمهندس عباس ماهر قائممقام الزبير، ويعد هذا إنجازا مهما وتقدمًا في مشاريع رفع التجاوزات التي تتعامل معها شركة غاز البصرة على مدار السنوات الماضية لإبعاد المواطنين عن خطوط الأنابيب ومخاطرها.