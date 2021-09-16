درجال رئيسا لجمهورية القدم والأولمبية تهنئ مجلس إدارة إتحاد الكرة الجديد

غدا.. كأس السوبر بين الزوراء والجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختارت الهيأةُ العامة لاتحاد كرة القدم مكتباً تنفيذياً جديداً لقيادة الكرة العراقية لأربع سنوات قادمة، في المؤتمر الانتخابي الذي أقيم أول أمس في قاعة عشتار بفندق بابل في العاصمة بغداد، بحضور ممثلي الاتحادين الآسيوي والدولي.

وافتتح المؤتمر الانتخابي بقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق والرياضة، وقراءة النشيد الوطني، قبل أن يرحب أمين سر الهيأة التطبيعية، محمد فرحان، بممثلي الهيأة العامة، وتدقيق عدد الحاضرين واكتمال النصاب القانوني لإقامة الانتخابات، ومن ثم استعرضَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، أبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد دعم المنتخبات الوطنية وإقامة دوري الفئات العمرية، وكذلك التعاقد مع شركات الرعاية، لتتم المصادقة على جدول الأعمال للمؤتمر الانتخابي.

وبدأت عملية صناديق الاقتراع بالتصويت على منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليفوز عدنان درجال بمنصب الرئيس بعد حصوله على 48 صوتاً مقابل 16 صوتاً للمرشح الثاني على منصب الرئيس شرار حيدر. وفازَ علي جبار بالتزكية بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما فاز يونس محمود بالتزكية أيضاً بمنصب النائب الثاني.

وفاز بمنصب عضوية المكتب التنفيذي كل من كوفند عبد الخالق مسعود(48)صوتاً، ورحيم لفتة (41)صوتاً وأحمد عودة زامل (37)صوتاً، وفراس بحر العلوم (34) صوتاً، ومحمد ناصر شكرون (31)صوتاً، وغالب عباس موسى (31) ويحيى زغير (29)صوتاً، وخلف جلال (37) صوتاً، وغانم عريبي (29) صوتاً، ورشا طالب (كوتا النسوية).

وهنأ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأستاذ رعد حمودي الكابتن عدنان درجال لمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بعد المؤتمر الانتخابي الذي عقدته الجمعية العامة للاتحاد بفندق بابل في العاصمة بغداد صباح أمس الاول.. وبحسب بيان الاولمبية، فأن، حمودي قدم تهانيه لبقية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد متمنياً لهم التوفيق بمسؤوليتهم في قيادة الكرة العراقية وإعادة بريقها السابق في المشاركات والمناسبات الكروية العربية والدولية.

من جانب اخر، تقام مساء يوم غد مباراة كأس السوبر بين الزوراء والجوية.. وأوضح أحمد خلف، مدرب كرة القوة الجوية، أن الثنائي المحترف، الأردني إحسان حداد والغاني ويلسون أكاكبو، التحق بتدريبات الفريق وجاهز لمواجهة كأس السوبر ليوم غد الجمعة.. وقال خلف في تصريحات صحفية إن اللاعبين المحترفين ويلسون أكاكبو وإحسان حداد، التحقا بتدريبات الفريق وننتظر التحاق المحترف النيجيري إيدو موسيز، لتكتمل صفوف الفريق بشكل تام، خصوصا بعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق.

وأضاف أن ويلسون والحداد انخرطا بالتدريبات وشاركا في آخر مباراة تجريبية أمام الميناء وبالتالي مشاركتهما في كأس السوبر المقررة يوم غد الجمعة الـ17 أيلول الجاري واردة، في حال احتجنا لخدمات أي منهما.وأشار خلف، إلى أن إجراءات تأشيرة الدخول للاعب النيجيري موسيز على وشك الانتهاء ونأمل التحاقه بأسرع وقت من أجل الانسجام مع الفريق بأسرع وقت ممكن، لأن الفريق تنتظره انطلاقة الموسم الجديد.يشار إلى أن القوة الجوية حامل لقبي الدوري والكأس سيلاقي الزوراء وصيفه في البطولتين بنهائي كأس السوبر.

وفي الجانب الاخر، وصل المحترف الجزائري لهواري الطويل، إلى بغداد، للالتحاق بتدريبات الزوراء الذي يستعد لخوض مباراة كأس السوبر أمام القوة الجوية.. وقال مدرب الزوراء عصام حمد «وصل لهواري الطويل العراق، وسينخرط في تدريبات الفريق تحضيرًا لمباراة كأس السوبر أمام القوة الجوية، وهذه بداية موسمنا واللقب سيكون مهمًا لفريقنا».وأضاف: «حمزة الصنهاجي أيضًا من المنتظر أن يصل خلال اليومين المقبلين، والتحاق المحترفين سيمنحنا قوة إضافية في السوبر».يشار إلى أن المهاجم الجزائري لهواري الطويل تعاقد مع الزوراء قادما من وداد تلمسان.