ما هي أبرز فوائد السباحة للنساء ؟

م.م دعاء حسين علي

للسباحة فوائد عظيمة على صحة جسم الإنسان بصورة عامة وذلك بسبب طفو الجسم على المياه مما يجلب قدراً كبيراً من الراحة و يخفف الضغط على المفاصل كما أن للسباحة آثاراً أكثر فائدة للنساء والتي تتمثل فوائدها فيما يلي :

تقوية عضلات الجسم والحصول على قوام ممشوق، تليين عضلات القدمين والساقين، تقوية المفاصل لذلك تعد السباحة إحدى أنسب الرياضيات للنساء ذوات الوزن الزائد، تنشيط الدورة الدموية للإنسان وتقوية القلب كما أنها تساعد على تخفيف ضغط الدم المرتفع ومستويات الكولسترول المرتفعة، المساعدة على التخلص من القلق والاكتئاب والضغط النفسي لما لها من دور في إسترخاء الجسم والعقل بالإضافة إلى عضلات الجسم المختلفة، المساعدة على تخفيف الوزن اذ تساعد رياضة السباحة على فقدان 250-500 سعرة حرارية لكل ساعة سباحة، مفيدة جداً لمرضى الربو إذ تساعد على تقوية عضلات الرئتين وزيادة قوة تحملهما، استخدامها في التأهيل العلاجي بعد الإصابات المختلفة التي يتعرض لها الإنسان، تحسين الحالة النفسية وتحسين المزاج لدى الإناث خاصة في أوقات الاضطرابات الهرمونية، ممارسة السباحة بعد الولادة بفترة ثلاثة شهور على الأقل تساعد على إسترجاع اللياقة البدنية والتخلص من الوزن الزائد الذي تم إكتسابه خلال فترة الحمل.

اختصاص فسلجة تدريب/ رماية.

مقررة فرع الألعاب الفرقية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد.