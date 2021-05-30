“دار المأمون” تطلق للمرة الأولى برنامجًا تسجيليًا للتعريف بإصداراتها

ميرفت هاشم

أطلقت دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الحلقة الاولى من برنامج (ضفاف معرفية) لتسليط الأضواء على إصدارات الدار عبر شريط فيديو متكامل الاركان.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في نشاطات الدار إذ يتولى احد الباحثين تقديم قراءة واعية لأحد اصدارات الدار يتحدث خلالها خلال دقائق عن الكتاب واهميته ومحتوياته كما يلقي الضوء على مؤلفه او مترجمه قبل ان ينهي البرنامج بخلاصة تعبّر عن رأيه الشخصي بالكتاب والقيمة المعرفية التي يتضمنها.

تناولت الحلقة الأولى من البرنامج كتاب (مشاهير ادباء العالم – ذكريات وحوارات) للمترجم كاظم سعد الدين استعرض خلالها الكاتب والإعلامي علي جبار عطيه بأسلوبه الرائق الكتاب ومترجمه وقدم للمتلقي شذرات مهمة من الكتاب كما اشار الى وقع هذا العمل عليه شخصيًا.

واوضحت مدير عام الدار اشراق عبد العادل التي أشرفت على انتاج البرنامج وخططت له ان (انتاج هذا البرنامج يأتي في اطار الخطة الجديدة التي وضعتها الدار للارتقاء بعملها والكشف عن المنجز المعرفي الكبير للدار الذي انجزته على مدى السنوات الماضية والكشف عنه وعن روعته والقاء الضوء عليه)، مشيرة الى ان (اهمية هذا العمل تكمن ايضًا في أن ما قدمه البرنامج في الحلقة الاولى، وما سيقدمه في الحلقات المقبلة، هو في واقع الحال جزء من الأعمال العظيمة التي رفدتنا بها الدار ولم يسلط عليها الضوء اعلاميا).وخلصت عبد العادل الى القول ان (هذا البرنامج هو جزء من واجبنا تجاه المتلقي الذي ينتظر منا تقديم منتجنا الثقافي عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للتعريف به وبأهميته).

وتألف فريق العمل من مدير العلاقات والإعلام في الدار عبد اللطيف الموسوي – الاعداد والتنسيق – ومدير الترجمة الفورية في الدار محمد كاظم مجيد – التنفيذ – والمترجم في مجلة بغداد الصادرة بالفرنسية امجد حميد – التصميم – وعلي جبار عطية – الكتابة والتقديم – فيما أهدى الفنان خالد كاكي الموسيقى التصويرية للبرنامج. يُذكر ان كتاب مشاهير أدباء العالم : ذكريات وحوارات

الصادر عن دار المأمون، هو من تحرير وترجمة شيخ المترجمين العراقيين كاظم سعد الدين- وهو كتاب كبير في حجمه ومحتواه وقيمته المعرفية إذ يضم 640 صفحة من القطع الكبير وفي قسمين خُصص الأول لذكريات عدد من أبرز أدباء العالم فيما تضمن القسم الثاني حوارات أجريت مع عدد آخر منهم.