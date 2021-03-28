وزير الصحة يحذر: اعداد الاصابات تتخطى حاجزاً خطيرا في كردستان

تسجيل 4 أنواع جديدة من فايروس كورونا

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

حذرت وزارة الصحة في اقليم كردستان من الارتفاع الحاد الذي سجلته في نسبة الاصابات بفايروس كورونا في محافظات الاقليم، مشيرة الى ان الاقليم سجل اعلى معدل للوفيات خلال العام الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة صحة الاقليم آسو حويزي، للصباح الجديد، ان اعداد الاصابات ارتفعت بنحو خطير وسجلت الدوائر الصحية ادخال عدد كبير من المصابين الى المستشفيات، وان اغلب الأسرة في المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفايروس كورونا ستمتليء قريبا، ولن يبقى مكان لاستقبال مصابين جدد.

واكد حويزي، ان اقليم كردستان سجل أعلى معدل وفيات واصابات بالفايروس خلال الاشهر الأربعة الأخيرة، والذي بلغ تسجيل 11 حالة وفاة، واصابة 450 شخصاً.

وتمثل هذه الاحصائية ارتفاعاً كبيراً، بعدما بدأ مؤشر الإصابات يتصاعد تدريجياً في إقليم كردستان على الرغم من دعوات السلطات لتطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات.

ودعا حويزي عبر الصباح الجديد المواطنين من سكان الاقليم والوافدين لاغراض السياحة والاصطياف الى اتباع الارشادات والتوجيهات الصحية منعا لانتشار الفايروس بنحو خطير.

بدوره قال وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان برزنجي في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد، إن معدل الإصابات بفايروس كورونا ارتفع إلى 10.3 بالمئة، في الوقت الذي لا ينبغي فيه تجاوز المعدل 5 بالمئة، مشيراً إلى أن الموقف الوبائي الأخير في إقليم كردستان أظهر أن معدل الإصابات بلغ ضعفي ما تم تسجيله مؤخراً.

وأضاف برزنجي، ان من شأن عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية، أن يسهم بنحو كبير في انتشار سريع للفايروس في قادم الأيام، وهو ما يتميز به كورونا المتحوّر.

وسجل إقليم كردستان لغاية الآن 116,295 إصابة بالوباء منها 3,610 وفيات.

بدوره أعلن مدير عام الصحة بمحافظة السليمانية صباح هورامي، تسجيل 4 أنواع جديدة من فايروس كورونا المتحور على حدود المحافظة.

وقال هورامي، ان الدوائر الصحية في المحافظة سجلت أربعة أنواع لسلالات متحورة من فايروس كورونا في السليمانية منذ تشرين الثاني من العام الماضي.

ويذكر ان إقليم كردستان تلقى امس الاحد أولى دفعات لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر الحكومة الاتحادية.