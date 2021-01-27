لجنة المسابقات تصدر قائمة باسماء هدافيّ الدوري الممتاز

السبت بدء الجولة السادسة عشرة باقامة خمس مباريات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدرت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد لكرة القدم، قائمة باسماء هدافيّ الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة عشر للدوري.

وبحسب القائمة فقد تصدر الهدافين ايمن حسين لاعب نادي القوة الجوية برصيد عشرة اهداف، يليه لاعب نادي الزوراء مهمد عبد الرحيم برصيد تسعة اهداف.وفي المركز الثالث جاء لاعبو أندية: نفط ميسان احمد عبد الرزاق، والكهرباء محمد ابراهيم، والنفط موسى عدنان، وامانة بغداد جبار كريم، والنجف احمد كوني، والميناء حسين يونس، ونفط الوسط عمر منصوري، بستة أهداف لكل واحد منهم.وحل في المركز الرابع لاعبو أندية: الحدود منار طه، والطلبة محمد جفال، والنجف احمد كوني، بخمسة اهداف لكل واحد منهم.

واختتمت الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم بمباراة جرت على ملعب الشعب الدولي بين فريقيّ القوة الجوية والشرطة وانتهت بالتعادل السلبي.

هذا وتنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة يوم السبت المقبل الموافق 30 كانون الثاني الجاري باقامة خمس مباريات فيلعب السماوة وامانة بغداد في ملعب السماوة، ويضيف ملعب الصناعة مباراة الصناعات الكهربائية ونفط ميسان ويتواجه فريقا القاسم والديوانية في ملعب الكفل وفي ملعب التاجي تجرى مباراة الكهرباء واربيل، ويضيف ملعب الفيحاء مباراة نفط البصرة والكرخ.

وتستكمل مباريات الجولة ذاتها يوم الاحد بمواجهات تجمع الحدود والشرطة في ملعب التاجي، وزاخو يضيف نفط الوسط وفي ملعب الفيحاء يستقبل فريق الميناء ضيفه الطلبة، اما ملعب الشعب الدولي فيشهد اقامة مباراة الجوية والنفط ويضيف ملعب النجف الدولي مباراة اهل الدار والزوراء.

من جانبه، وصف مدرب الصناعات الكهربائية الجديد، عباس عبيد، قيادة الفريق وهو يتذيل الترتيب، بأنها مهمة انتحارية صعبة، لكنه يراهن على التغيير في الميركاتو الشتوي.

وقال عبيد «الخطوة الأولى تتمثل في حسم التعاقد مع محترف أرجنتيني وآخر أفريقي».وتابع «نسعى أيضًا لاستقطابات محلية جديدة، نرمم من خلالها صفوف الفريق وتدعيم خطوط اللعب».

وأوضح أن الفريق يحتاج إلى الكثير، لأن المهمة صعبة، وتحتاج إلى دعم حقيقي من الإدارة، لتغيير شكل وأسلوب لعب الصناعات الكهربائية.وأشار إلى أنه سيتحمل النتائج بعد التعاقدات الجديدة للفريق.وشدد «لدينا 4 مباريات بالمرحلة الأولى، نسعى من خلالها دفع اللاعبين معنويًا مع تغيير أسلوب اللعب، على أمل أن تكون النتائج مقبولة لانتشال الفريق من ذيل القائمة».

يشار إلى أن إدارة الصناعات الكهربائية، اختارت عباس عبيد، خلفًا للمدرب المستقيل عماد عودة.

وفي سياق اخر، رفضت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان استقالة المدرب رزاق فرحان، مشددةً على التمسك بخدماته.وجاء القرار بالإجماع، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة، للتباحث في أمور فريق كرة القدم، قبل انتهاء المرحلة الأولى للدوري الممتاز.. وأصدرت الهيئة عدة قرارات، من أجل تحسين أداء الفريق ونتائجه، في المباريات القادمة، أبرزها منح الكادر التدريبي صلاحية التعاقد مع لاعبين جدد، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وإبعاد بعض اللاعبين الآخرين.كما قررت الهيئة خصم 20%‎ من رواتب اللاعبين، لشهر كانون الثاني الجاري، بسبب سوء النتائج، على أن تلغى العقوبة في حال تحسن النتائج، في المباريات المقبلة.