زكريا العوضي.. المشرف الفني لمدربي حراس مرمى بني ياس

نعمت عباس

كان حارساً لنادي العين الإماراتي ومنتخب الإمارات والآن مشرفاً فنياً لمدربي حراس بني ياس ومحاضراً أسيوياً، نظم العديد من الورش التدريبية للمدربين العاملين في الإمارات العربية المتحدة وبشكل مستمر طيلة الموسم الرياضي وفي جميع الأندية الإماراتية، يشرف على الدورات الأسيوية الخاصة بمدربي حراس المرمى، نال لقب الأفضل خلال هذا الشهر في تقليد شهري في الدوري الإماراتي يختارون من خلاله أفضل مدرب، وأفضل لاعب، وأفضل حكم، وأفضل حارس وهذه المبادرة المشجعة للإبداع أتمنى أن تطبق في الدوري العراقي، وإذا طبقت فأنا أختار الكابتن راضي شنيشل كأفضل مدرب والنجم اللامع مهند عبد الرحيم كأفضل لاعب وأفضل حارس أترك الخيار للكابتن المتألق عبد الكريم ناعم وأفضل حكم أترك القرار للحكم الدولي ولاعب نادي الصناعة سابقاً نجم عبود لاختيار أفضل حكم.

نأمل أن تطبق هذه الفكرة في المستقبل القريب ودعوتي للجنة التطبيعية أن تستعين بخدمات الكابتن قاسم أبو حديد مدرب أسود الرافدين سابقاً في بطولة كأس العالم بالمكسيك للاستفادة من خبراته الطويلة والمسيرة الإبداعية لإضافة الجديد في عالم المرمى لمدربينا المحليين مثلما قدم بالأمس كوكبة من الحراس النجوم لعالم المرمى العراقي سواء في نادي الشرطة أو المنتخبات الوطنية العراقية.

مجرب عراقي محترف