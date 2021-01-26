تصنيع واختبار جهاز لصناعة العصير بالأشعة تحت الحمراء ودور البكتيريا بمعالجة الغدة الدرقية

«الصباح الجديد» تزور قسم علوم الأغذية بكلية الزراعة في جامعة البصرة

البصرة – سعدي السند:

تابع مكتب «الصباح الجديد” في البصرة جانبا من انشطة وفعاليات قسم علوم الأغذية في كلية الزراعة في جامعة البصرة بالتنسيق مع الزملاء في اعلام الكلية .

فقد التقت رئيسة قسم علوم الأغذية د. وسن كاظم عبد الرزاق وبرفقة مقرر قسم علوم الأغذية د. حسن هادي مهدي بطلبة المرحلة الأولى ، حيث رحبت رئيسة القسم نيابة عن جميع الملاك التدريسي ومنتسبي القسم بالطلبة الجدد من الذين انضموا حديثا الى اسرة قسم علوم الأغذية وأوضحت لهم رؤية ورسالة القسم والتي تنص على تقديم برامج أكاديمية شاملة وعالية المستوى تندمج فيها الدراسات النظرية مع التطبيقات العملية لإعداد خريجين متميزين يستطيعون المنافسة على فرص العمل محليا وإقليميا ودوليا ، كما تم التطرق الى أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية وارتداء الزي الرسمي إضافة الى اخذ الطلبة بجولة تعريفة على مختبرات وقاعات القسم .

اختبار جهاز لصناعة العصير بالأشعة تحت الحمراء

والقى طالب الدراسات العليا / ماجستير في قسم علوم الأغذية سلام عادل عبود المياحي حلقة نقاشية بعنوان تصميم وتصنيع واختبار جهاز تصنيع عصير النومي بالأشعة تحت الحمراء العميقة ودراسة كفاءته

وتضمنت الحلقة نبذة عن الليمون الاسود المجفف وأنواعه وزراعته وتغير ألونه وكذلك شكله الخارجي وأهم مركباته التي يتضمنها من فلافونيدات وكاروتينات ومعادن اساسية والياف غذائية بأضافه أهم مضادات الاكسدة التي يحتويه من حامض الاسكوربيك والمركبات الفينولية .

كذلك أشار الطالب الى كيفية أستهلاكه اليومي وسبل معالجة الحديثة لأطالة فترة الحفظ مع تحسين نوعية العصير كما تتطرق الطالب الى تعريف االبستره وأنواعها والطرق الحديثة المستخدمة لبسترة العصائر المستخدمة دون تقليل قيمتها الغذائية.

وتم التطرق الى الآلية التي تستخدمها الاشعة تحت الحمراء في تسخين الغذاء مع اهم مميزاتها التي تمتلكها مقارنة بالطرق التقليدية الاخرى ، وأن الهدف من الدراسه هو تصميم وتصنيع وأختبار جهاز تصنيع عصير الليمون وكذلك دراسة مؤشرات البسترة في اثناء عملية التصنيع ومقارنتها مع الطرق التقليدية مع دراسة الفحوصات الكيميائية والفيزيائية وكذلك المايكروبية وكذلك دراسة صفات اللون فضلا عن أجراء عملية تحسين الانتاج عن طريق برنامج .

استخلاص وتوصيف متحلل الكرياتين من المخلفات الحيوانية

والقى طالب الدراسات العليا / الماجستير في قسم علوم الأغذية كرار كريم محمد حلقة نقاشية بعنوان استخلاص وتوصيف متحلل الكرياتين من المخلفات الحيوانية واستعماله كمضاد أكسدة واختبار كفاءته في الأنظمة الغذائية .

وتضمنت الحلقة تعريف الكرياتين والتطرق الى خصائصه التي يتميز بها لاحتوائه على نسبة عالية من الاحماض الامينية الكبريتية والاحماض الكارهة للماء ودور المتحللات الكرياتينية والببتيدات الناتجة من التحلل الانزيمي كمضادات للأكسدة يمكن ان تستخدم بديلا لمضادات الاكسدة الصناعية التي لها تأثيرات على صحة الانسان، إذ يوجد بروتين الكرياتين بكميات كبيرة تصل الى 90% في مخلفات الريش والصوف إذ أن هذه المخلفات تطرح للبيئة دون الاستفادة منها وتسبب بمشكلات بيئية وصحية لصعوبة تحللها، إذ تم تحضير المتحللات البروتينية بطريقة التحلل الأنزيمي وتقدير الفعالية المضادة للاكسدة خلال فترة التحلل وحساب طول السلسلة الببتيدية والمحتوى الكيميائي للمتحللين ودراسة الاختبارات الحسية للمتحللات البروتينية (اللون ، المظهر، الرائحة) ودراسة الفعالية المضادة للاكسدة، القوة الاختزالية ، ربط ايون الحديدوز، اقتناص بيروكسيد الهيدروجين ، وتقدير مجاميع السلفاهيدريل الحرة والكلية والثنائية الكبريت واجراء بعض الاختبارات التشخيصية للمتحللات البروتينية تضمنت حساب الوزن الجزيئي بالترحيل الكهربائي ، تحديد محتوى الاحماض الامينية في المتحللات ، اختبارات التحمل الحراري ومنها (TGA) Thermogravimetric Analysis، Differential Scanning Calorimetry (DSC)، تطبيق المتحللات في اقراص اللحم البقري ومتابعة التغير في قيمة البيروكسيد.

هدفت هذه الدراسة الى استغلال مخلفات الريش والصوف في تحضير متحللات بروتينية من الكرياتين بالتحلل الانزيمي وتقدير المحتوى الكيميائي للمتحللات البروتينية ودراسة كفاءة المتحللات كمضادات اكسدة من خلال تقدير فعاليتها المضادة للاكسدة لامتصاص جذر DPPH والقوة الاختزالية وقابلية ربط ايون الحديدوز وربط بيروكسيد الهيدروجين وتوصيف المتحللات الناتجة من حيث الوزن الجزيئي والأحماض الامينية ومعرفة عدد الحزم الناتجة ودراسة قابلية المتحللات على الثبات والتحمل الحراري وادخال المتحللات في اقراص اللحم البقري واختبار كفاءتها كمضادات للاكسدة من خلال متابعة قيم رقم البيروكسيد.