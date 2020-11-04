وزير الصناعة يفتتح معمل محولات التوزيع بعد زيادة طاقته إلى (١٠) الاف محولة سنويا

بحضور وزراء الكهرباء والإتصالات وعدد من النواب

بغداد – الصباح الجديد :

أفتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز معمل إنتاج محولات التوزيع بمختلف السعات في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية بعد تحديثه وتعزيزه بخطوط ومكائن على وفق أحدث التكنولوجيا العالمية ورفع طاقته الإنتاجية إلى أكثر من (١٠) الاف محولة سنويا.

حيث نفذ المعمل على وفق عقد المشاركة المبرم مع شركة ظلال الابراج وبدعم فني وتكنولوجي كبير من شركة استور التركية ويختص بانتاج محولات التوزيع مختلفة السعات وبقيمة مضافة تفوق الـ (٨٠%) كما ويمتلك المعمل مختبر خاص بالفحص يحتوي على أجهزة متكاملة ومتطورة لفحص المحولات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج فضلا عن حصول الشركة على شهادة اعتمادية للمختبرات من وزارة التخطيط

وبارك الوزير خلال احتفالية خاصة اقيمت بهذه المناسبة وحضرها وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة ووزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني والنائبين أحمد العقابي وعبد الكريم عفتان هذا الإنجاز الذي يحسب ليس فقط لوزارة الصناعة وإنما لحكومة الكاظمي ، مؤكدا أن أهم مايميز هذا الافتتاح تشريف وزراء الكهرباء والاتصالات والنواب مايعطي انطباع واضح عن مدى العلاقة والتعاون والتكاتف بين الوزارات من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد .وأعرب الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عن فخره وسروره بحضور الوزراء لدعم الصناعة العراقية في ضوء توجه الحكومة الحالية وعن إنجاز الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تصنيع محولات الطاقة الكهربائية بكل سعاتها وانواعها وبالتعاون مع شركة عالمية مختصة بهذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن هذا المعمل سيخدم وزارة الكهرباء والمواطنين وسيسهم في التخفيف عن كاهل الدولة في جانب توفير الطاقة الكهربائية من خلال دخول الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية مضمار التصنيع للمحولات إلى جانب شقيقاتها من شركات الوزارة الأخرى المتخصصة بصناعة وإنتاج المحولات وبمواصفات عالمية معتمدة.

من جانبه ذكر وزير الكهرباء أن معمل إنتاج المحولات سيعزز انتاجية معامل وزارة الصناعة الأخرى من أجل دعم المنظومة الكهربائية ، مؤكدا أن وزارته ماضية وداعمة لوزارة الصناعة في تقديم منتجات تخدم قطاع الكهرباء.

من جهته أشاد وزير الاتصالات بالجهود الحقيقية الكبيرة المبذولة والعمل المتواصل من أجل تطوير معمل إنتاج المحولات وزيادة طاقته الإنتاجية لتعزيز الشبكة الوطنية ، مؤكدا أن وزارات الحكومة الحالية تعمل كفريق واحد متكامل وبشكل جاد وحقيقي لتنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.