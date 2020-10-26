« دانة غاز «تؤكد العراق سيصبح منطقة عملياتها الرئيسة

تعمل على توسع انتاجها في اقليم كردستان

الصباح الجديد ـ وكالات:

وافقت «دانة غاز» على بيع حقليها من النفط والغاز في مصر بمبلغ يصل إلى 236 مليون دولار، مما يمكنها من سداد الديون المرتبطة بالسندات الإسلامية التي تستحق هذا الشهر ولتوسيع انتاجها في اقليم كردستان.

وقالت الشركة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، إنها ستتلقى 153 مليون دولار نقداً وما يصل إلى 83 مليون دولار على شكل مدفوعات طارئة للبيع لمجموعة IPR Energy Group.».

وكانت دانة غاز قد استهدفت إتمام البيع في الربع الأول من العام لجمع السيولة المطلوبة لسداد الصكوك المستحقة في نهاية هذا الشهر، تم تأجيل البيع بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي باتريك ألمان في البيان إن الصفقة المصرية تسمح لشركة دانة غاز بالتركيز على توسيع الإنتاج في المنطقة الكردية بشمال العراق، وبالتالي سيصبح العراق منطقة العمليات الرئيسة للشركة.

و»دانة غاز» هي أكبر وأول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، والتي تأسست عام 2005 على يد 300 من المؤسسين البارزين من أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وأدرجت أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية , ويقع مقرها الرئيسي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها شبكة من المكاتب في المملكة العربية السعودية، وإقليم كوردستان بالعراق، ومصر والمملكة المتحدة.

وتنتج الشركة ما يعادل 65,000 برميل نفط مكافئ يومياً من النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي من عملياتها في مصر وإقليم كوردستان بالعراق.