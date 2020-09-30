ألمانيا تواجه إسبانيا اليوم في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

«كورونا» يبعد أويارزابال عن معسكر الماتادور

ميونيخ ـ وكالات:

قال نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ، أول أمس، إن ثلاثية النادي البافاري الموسم الماضي، يجب أن تنعكس على سعي المنتخب الألماني للألقاب، عندما يستضيف إسبانيا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية، اليوم الخميس.. وفاز بايرن بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، وهيمن على دوري أبطال أوروبا في لشبونة هذا الشهر، ليحقق لقبه القاري السادس.

وغاب قلب الدفاع زوله عن معظم فترات الموسم عقب إصابته في الرباط الصليبي لركبته في بداية الموسم الماضي، لكنه شارك في بطولة دوري الأبطال، وقال إن ألمانيا تتطلع الآن لبطولة أوروبا العام المقبل، بعد أن تأجلت لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال زوله في مؤتمر صحفي أول أمس: «يجب أن نحافظ على تعطشنا للفوز بالبطولات عقب الفوز بالثلاثية مع بايرن، الآن أشارك مع المنتخب بالكثير من المتعة وأدرك مدى صعوبة العودة عقب غياب عشرة شهور».وواصل صاحب الـ24 عاما: «دوري الأمم خطوة تالية جيدة، سنخوض الاختبار أمام منافس صغير أو كبير بجدية كبيرة، لأننا نريد الاستعداد للصيف المقبل».

وودعت ألمانيا بطلة العالم 2014، كأس العالم 2018 في روسيا من دور المجموعات لأول مرة منذ 80 عاما، ومر الفريق منذ ذلك الحين بعملية إصلاح شاملة وتأهل إلى بطولة أوروبا العام المقبل بعد 7 انتصارات من 8 مباريات في التصفيات.

وأضاف زوله «نملك نفس التعطش للفوز بالألقاب في المنتخب الوطني مثل بايرن. لا يوجد اختلاف في ذلك. يجب علينا الانتظار لنرى كيف سيسير الموسم الجديد لكني أعتقد أننا سنتملك فريقا سينافس على اللقب في بطولة أوروبا».

وتشارك ألمانيا في القسم الأول ضمن المجموعة الرابعة في دوري الأمم، وستلعب خارج أرضها يوم الأحد المقبل، أمام سويسرا عقب استضافة إسبانيا اليوم الخميس.وتابع زوله: «أعتقد أننا نملك الإمكانات للتحسن ولهذا السبب هذه المباريات مهمة للغاية بالنسبة لنا، ليس من السهل تجمع الفريق كل شهرين أو ثلاثة مع ضرورة تحقيق النجاح، لكن سنملك فريقا العام المقبل ينافس على لقب أوروبا».

إلى ذلك، جاءت عينة اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، الخاصة بميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسيداد، إيجابية، ليخضع اللاعب للعزل المنزلي، وسيغيب بالتالي عن معسكر منتخب إسبانيا الذي يستعد لمواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعد هذه الحالة الإيجابية الرابعة التي يتم اكتشافها في صفوف الفريق الباسكي، بعد الاختبار الذي أجراه لاعبو الفريق الأول السبت، تمهيدا لعودة الفريق للتدريبات استعدادا للموسم الجديد (2020-21).. من جانبه، أعلن النادي اكتشاف الحالة الرابعة عبر بيان رسمي، في الوقت الذي كشف فيه اللاعب نفسه عن الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال اللاعب في رسالته: «أريد الإعلان عن أن عينتي جاءت إيجابية في آخر اختبار. سأبقى في المنزل بضعة أيام، ولن أنضم لمعسكر المنتخب. تتأجل العودة للتدريبات مع زملائي لوقت آخر».