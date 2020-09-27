سائرون: توجه نيابي بتقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية

الأقليات طالبت بمنح كركوك ونينوى خصوصية تختلف عن المحافظات

بغداد- وعد الشمري:

كشف تحالف سائرون، أمس الأحد، عن توجه بتقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، مشيراً إلى وجود مطالبات من نواب الأقليات بمنح خصوصية إلى محافظتي نينوى وكركوك، مشدداً على أن اغلب القوى مع التعدد باستثناء كتلتي دولة القانون والفضيلة.

وقال النائب عن التحالف أمجد العقابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ِشكل الدوائر الانتخابية داخل اللجنة القانونية ومن خلال اللقاءات مع قادة الكتل لم يتم حسمها لغاية الان”.

وأضاف العقابي، أن “اغلب القوى متفقة على الدوائر المتعددة بوصفها الحل الامثل وفيه إنصاف لكل المرشحين المستقلين وغير المنتمين إلى الأحزاب”.

وأشار، إلى أن “كتلتي دولة القانون و الفضيلة هما المعترضتين الوحيدتين على الدوائر الانتخابية لغاية الان”.

وأورد العقابي، أن “دعوات نيابية بدأت تطلقها الاقليات بان تقسم محافظتي كركوك ونينوى بشكل مختلف عن بقية المحافظات”.

وبين، أن “القوى الكردية ترى بأن المحافظات يجب أن تكون جميعها على نفس الاساس ولا فرق بين واحدة وأخرى”.

وأكد العقابي، أن “تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون بعدد ما تحتاجه الكوتا النسائية، أي بحدود 83 دائرة من اقليم كردستان وحتى الفاو”.

ويواصل، أن “القانون يكفل لكل من لديه القدرة على الترشح دون الحاجة إلى دعم كتلته فهو سيمنح المقعد النيابي لمن يحصل على اعلى الأصوات”.

وانتهى العقابي، إلى أن “القوى السياسية تأمل بان يتم الانتهاء من موضوع الدوائر الانتخابية بأسرع وقت ممكن من أجل المضي بالانتخابات المبكرة.

من جانبه، ذكر النائب الأخر عن التحالف غايب العميري، أن “الكثير من الاجتماعات بشان الدوائر الانتخابية ولم يتم التوصل فيها إلى اتفاق نهائي”.

وتابع العميري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل تنصلت عن تقديم مقترحاتها عن موضوع الدوائر المتعددة باستثناء قائمة سائرون”.

وأوضح، أن “النقاشات مستمرة وجلسات ثنائية وثلاثية للوصول إلى نص نهائي بشأن تعريف الدوائر المتعددة ورغم وجود تقارب إلى حد ما ولكن لم نصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي”.

وأردف العميري، أن “الاتفاق المبدئي هو أن يكون التقسيم بمعدل دائرة انتخابية واحدة لكل ثلاثة إلى خمسة نواب”.

وأفاد، بأن “مصير قانون الانتخابات سيكون وفق الدوائر المتوسطة، وهو ما سيتم اقراره خلال المرحلة المقبلة”.

ويأمل العميري بأن “الحوارات المستقبلية قد تسفر عن شيء من خلاله نصل إلى أكبر قدر من التوافق السياسي لكي ننتهي من قانون الانتخابات بشكل نهائي ونرسله إلى رئيس الجمهورية تمهيداً للمصادقة عليه”.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد فشل أمس الأول في حسم الدوائر الانتخابية وقرّر تأجيل التصويت عليها لما بعد عطلة الزيارة الاربعينية، فيما تواصل أغلب القوى حملتها لاعتماد الدوائر المتعددة لكن الخلاف مستمر على شكل هذه الدوائر.