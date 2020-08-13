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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التقاعد: رواتب المتقاعدين واستحقاقاتهم المالية مؤمنة بالكامل

شؤون عراقية
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بغداد –  الصباح الجديد :

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، أمس الأربعاء، أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل، فيما أشارت إلى انجاز٥٤ ألف معاملة، وما تبقى مازال قيد الانجاز.

وقال رئيس الهيئة اياد الجبوري إن “احصائية معاملات الموظفين الذين احيلوا الى التقاعد وفق قانون التقاعد الجديد، كانت بحدود 60 إلى 62 الف معاملة، وماتم انجازه من دائرة التقاعد وجميع فروعه بحدود  ٥٢ إلى ٥٤ ألف معاملة، وماتبقى نحو 8 الى 9 الالاف مازالت قيد الانجاز”.

وأضاف أن “دائرة التقاعد وجميع فروعها تنجز مايقارب الفين الى ثلاثة الالاف معاملة اسبوعياً”.

وأكد أن “جميع رواتب المتقاعدين واستحقاقاتهم المالية مؤمنة بالكامل، ولاتوجد أي عراقيل تواجهنا امام استيفاء الحقوق التقاعدية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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