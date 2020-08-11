بعد نجاتها من الموت نادين نسيب نجيم تقرر الهجرة من لبنان

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ قرارها الذي احزن عدد كبير من محبيها واحزنها ايضا وهو الهجرة من بلدها لبنان بعد ان نجت بأعجوبة من الموت بعد انفجار مرفأ بيروت .

وقالت: “من هذه اللحظة من المشفى اتخذت القرار : ساترك البلد لاعيش في امان ببلد اخر المواطن فيه محترم، افضل من بلد يحكمه “الزعران” والموت، لكن سيأتي وم و”تنقلعوا” ونرجع الى وطننا الحبيب معززين مكرمين موقنين بحياة هانئة امنة.

وقد نشرت نادين نسيب نجيم فيديو يوثق لحظة الإنفجار من أمام نافذة بيتها، إذ اقتربت لتصوّر اندلاع الحريق الذي سبق الإنفجار لتصدم بعد لحظات بالإنفجار والسحابة البيضاء التي خرجت من المرفأ، فصرخت من الخوف وابتعدت عن النافذة، إلا أنها أصيبت بشظايا الزجاج الذي تناثر في منزلها وحاولت التوجّه الى أقرب مستشفى من منزلها لتلقي العلاج المطلوب بعدما اضطرت للنزول 22 طابق حافية القدمين ومضرجة بالدماء.

وعلّقت نادين نسيب نجيم على الصورة قائلة :”اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة”.