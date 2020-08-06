الجامعة العربية تنكس علمها حدادا على ضحايا انفجار بيروت وتدعو الى اغاثة لبنان

الصباح الجديد-وكالات

كست جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، علمها فوق مقرها حداداً على ضحايا انفجار بيروت.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن “تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينة منكوبة”، مؤكدا أن “حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، إنما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب”.

وأضاف أن “أحمد أبو الغيط، الأمين العام، كان قد أطلق مناشدة لكافة الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها”.