التربية : امتحانات الدراسة الاعدادية ستجري في الجامعات والكليات والمعاهد

تنسق مع الصحة والداخلية لتوفير شروط السلامة فيها

بغداد- الصباح الجديد :

وجهت وزارة التربية/ اللجنة الدائمة للامتحانات كتاباً رسمياً الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح لطلبة الدراسة الاعدادية باداء الامتحانات العامة للدور الاول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في ابنية الجامعات والكليات والمعاهد . في حين اكدت الوزارة التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية لتوفير الامن الصحي خلال الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي.

وبين المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان تلقته ” الصباح الجديد ” إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على مقترح التربية واوعز الى كافة الجامعات باداء امتحانات المرحلة الاعدادية في ابنيتها وذلك للحفاظ على قوة الامتحانات العامة ورصانتها وسهولة ادارتها لانجاح سير تلك الامتحانات” .

واضاف البيان: “علما ان الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية ستبدء في يوم السبت الموافق 8/8/2020 وتستمر لغاية يوم السبت الموافق 29/8/2020”.

في حين اكدت وزارة التربية، امس االسبت التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية لتوفير الامن الصحي خلال الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي، فيما اشارت الى انها حققت نجاحا في تجربة التعليم الالكتروني والمنصات.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي، في تصريح صحفي، ان “الوزارة تنسق مع وزارتي الصحة والداخلية والدفاع المدني والجهات الخدمية لتوفير الامن الصحي لطلبة السادس الاعدادي خلال فترة الامتحانات الوزارية النهائية الدور الاول للعام الدراسي الحالي2019 – 2020″، منوها بان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات اعدت خطة لتوزيع الطلبة والهيئات التدريسية “المراقبين” بين المراكز الامتحانية بشكل سيضمن الشفافية في اجراء الامتحانات الوزارية دون حدوث اي خرق فيها”.

ولفت إلى، أن “الوزارة مستعدة لاجراء الامتحانات ولايوجد اي تأخير او تأجيل فيها”، مشيرا الى “وجود اجراءات ستسبق دخول الطلبة الى القاعات الامتحانية للاطمئنان على سلامتهم وسلامة الهيئات التدريسية مع التشديد على اتباع الاجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا بين الطلبة اثناء تأديتهم الامتحانات وخلق اجواء صحية وقائية تربوية ملائمة لهم”.

على الصعيد نفسه بين العزاوي ان “الوزارة رصدت من خلال متابعتها عمل المنصات الالكترونية في المديريات والمدارس وجود تفاعل كبير من قبل الطلبة والهيئات التدريسية، ما يثبت ذلك نجاحها رغم انها تطبق لاول مرة في البلاد والامكانيات المحدودة لدى الوزارة”، منبها على ان ماتقدمه المنصات الالكترونية اشبه مايمثل الدوام للطلبة بالمدارس، اذ تقدم دروساً بطرق حديثة تمكنت من خلالها الوزارة من استقطاب الاهتمامات العلمية للطلبة من خلال المتابعة المستمرة مع المدرسين عبر المنصة والتفاعل في الدروس المقدمة من خلالها، مضيفا ان الوزارة تمتلك امكانيات محدودة الا ان التجربة نجحت”.

وأضاف، أن “توفير التطوير لها في المستقبل القريب من اجل ديمومتها واستخدامها وقت الازمات خصوصا في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا وسيطرتها على حركة وعمل جميع القطاعات في البلاد”.