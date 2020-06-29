مايا دياب الأولى في “نهارنا وردي”

الصباح الجديد-وكالات:

احتلت النجمة مايا دياب المرتبة الاولى في ترتيب الاغنيات العربية اذ عبرت عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها بشأن أغنيتها الجديدة “نهارنا وردي” وقامت بادائها للمرة الأولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” على الهواء مباشرة.

اغنية “نهارنا وردي” باللهجة المصرية، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد

وشاركت مايا دياب الجمهور بفيديو خاص بالأغنية يوضح تصدرها المرتبة الأولى في قائمة “توب الأغاني العربية” فكتبت: “نهارنا وردي في المرتبة الأولى.

مايا دياب كانت قد قدمت عدة اغنيات من هذا النمط الموسيقي مثل “أيوا” المعروفة بـ”أصل البنات”، ونوعت خلال السنوات الماضية بين الايقاعي وبين الرومانسي مثل “نيالي فيك، وغمرني وشد، وكدة بردو تغيب” وغيرها.