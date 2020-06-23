وسيلة مساعدة وبسيطة للإقلاع عن التدخين

الصباح الجديد-وكالات:

وفقا للبروفيسور أندريه ديمين، رئيس الجمعية الروسية للصحة العامة، هناك وسائل عديدة في الوقت الحاضر تساعد على علاج الإدمان على التدخين. ولكن هناك وسائل أخرى متوفرة ولا يحتاج المدمن لشرائها من الصيدليات. هي مياه الشرب النقية الاعتيادية.

ويشير البروفيسور، إلى أن كل من قرر التخلي عن التدخين عليه شرب كمية أكبر من الماء، حيث سيساعد الماء على طرد المواد السامة من الجسم، وقارورة الماء التي يحملها الشخص بيده، ستكون بمنزلة “العلاج البديل”. وقال “قارورة الماء في اليد تشغل الشخص المدخن. لأن التدخين، إجراء عملي يشغل اليدين. لذلك فإن رشفة الماء يمكن إلى حد ما ان تحل محل ذلك”.

وأضاف، يمكن أن يساعد الماء الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، في التخلص من الصداع الذي يعانون منه، ويقول “يشكو الكثيرون من الصداع وبصورة خاصة في الأسابيع الأولى بعد إقلاعهم عن التدخين، وذلك بسبب عدم كفاية النيكوتين في الجسم. وكمية إضافية من الماء تسمح بالتخلص من الصداع”.

ويؤكد الطبيب، على أن الماء يساعد من لا يرغب بزيادة وزنه بعد الإقلاع عن التدخين، ويقول، “يفيد الماء في هذه الحالة أيضا. لأنه يسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم.