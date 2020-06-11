  • الجمعة , 12 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • صلاح ستيتيّة .. الماء المحروس البارد ..

صلاح ستيتيّة .. الماء المحروس البارد ..

ثقافة
التعليقات على صلاح ستيتيّة .. الماء المحروس البارد .. مغلقة
3 views

ريسان الخزعلي

.. يأخذنا الموت ُ

     دون َ أن نراه – ،
وكأن َّ هذا المنتصرَ أبداً ..، هارب ٌ أبداً  ..*


( أدونيس )


…….،


صلاح ستيتيّة ، ربما هو أكبر الشعراء العرب عمراً ممن يكتبون بالفرنسية ، شاعر فرانكفوني من طراز نادر ، شاعر وناقد ومفكر ودبلوماسي ، حظي بإهتمام كبير في فرنسا ونال التقدير بإستحقاق . نقرأ شعره مترجماً ونجد الصعوبة واضحة ً في التلقي . هو يعترف بأن ترجمته إلى العربية غير موفّقه وما كانت توصله ُ الى القراء العرب . ترجم له الشاعران ( أدونيس وكاظم جهاد ) ..، ورغم أنَّ الإثنين يُجيدان الفرنسية إلّا إنَّ التلقي إصطدم بالصعوبة ذاتها . وقد ترجم له آخرون وما كان بالوسع ِ أن يوصلوه أيضاً .
من أعماله الشعرية المبكّرة : الماء المحروس البارد ، مقطّعات – قصيدة ، منقلب الشجرة والصمت .
وله في الفكر والنقد والتأمل : أور في الشعر ، حَملة النار ، الليلة الواحدة بعد الألف .
كان دأبه كما يقول عنه مترجمه ُ كاظم جهاد : البحث في أعماق اللغة وأعماق الكائن والعصر .وفي دراسة بعنوان ( أعراس المقدّس والشك ) يقول عنه / آلان بوسكيه / …..:

منذ ُ مجموعته الأُولى ( الماء المحروس البارد ) ..، كانت قصائد صلاح ستيتيّة تتصرف كمبتكرات ( منحوتات ) لفظيّة يمكن القبض عليها من كل الجهات ، دون التأكد من احتجازها عن حقّ . قصائد موجزة وأساسية ، تزاوج بين عناصر تجريدية ومشخصّة ، فهي تبدو منتمية إلى أكثر من طبيعة ، الصوَّر تنقطع فيها بحدّة ، وتبدو الإيحاءآت هاربة بمجرد أن يتم رسمها .

إن َّ تشخيص بوسكيه هذا يعكس هو الآخر صعوبة شعر ستيتيّة رغم أنه يطالعه ُ بالفرنسية ، وأرى أن الصعوبة هذه تعود إلى طبيعة شعرية لها من الخصوصيّة ما يُميّزها ، كون الشاعر لا ينوي تقديم تسليات جاهزة ، وإنما يعمل شعريا ً مأخوذا ً بالفكر والفلسفة وما يتبعهما من تصادمات في تفسير الوجود والفن بصورة عامة .

الشاعر ستيتيّة يمكن وصفه ُ بشاعر الضوء ، والضوء في شعره يتكرر كثيرا ً ، يحاوره ، يعلله ُ ، ويراه المُخلّص :

أُحيي فتوة الضوء

فوق َ هذه ِ البلاد ِ العظيمة ِ الطهاره

لأن َّ نساءها عصيّات

على صدورهن تتصالب ُ أجنحة

لوقاية قلب ٍ لاهب ٍ في الرجال

خَتَنَه ُ حب ٌّ مسدل ُ الهدب

– مَن سينقذ هذه البلاد من ضوضاء ِ

جنود ٍ يتقدمون َ تحت َ النصر لكي يستأصلوا

الماء ِ المحروس َ البارد َ- ولكي يأخذوه ..؟

أيها النهر ُ ياضوئي الوديع المعرّى

فوقك َ السماء ُ القويّة .. انها السماء الأُخرى

لاسماء ُ الاسفنج الأزرق .

…….،

رحل الشاعر مرشوشاً بالماء المحروس البارد ، تاركا ً ل( حمَلة النار ) مصاعب الكتابة – كما أسماها …

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة