ميسي جاهز للمشاركة ضد مايوركا

مدريد ـ وكالات

أكد فريق برشلونة الإسباني، أن النجم الدولي الأرجنتيني وقائد الفريق الإسباني ليونيل ميسي سيكون جاهزا لخوض أولى مباريات الفريق بعد استئناف الدوري الإسباني، الذي يستعيد نشاطه غدٍ الخميس خلف أبواب موصدة.

ووفقا لمدرب فريق برشلونة، كيكي سيتيين، فإن ليونيل ميسي سيخوض أول مباراة للفريق ضد ريال مايوركا في المرحلة 28 من بطولة الليغا، التي كانت قد توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في إسبانيا.

وكان ميسي تدرب بمفرده السبت على ملعب “كامب نو” بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب “تقلص عضلي طفيف” في الفخذ الايمن كما أعلن ناديه الجمعة. وقال سيتيين، في تصريح لقناة “موفيستار” التلفزيونية، إن “ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج. هذا الأمر حصل مع الجميع أو بالتحديد مع الجميع منذ العودة (الى التمارين)”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.