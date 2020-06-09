الصحة: بلغنا الانفجار الوبائي والإصابات قد تتجاوز الـ15 الف حالة

حقوق الانسان تطلق حملة (صحتك اهم) لتقديم الارشادات بشأن كورونا

بغداد- الصباح الجديد :

حذرت وزارة الصحة، امس الاثنين، من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات تجاوزت الألف يوميا، متوقعة تسجيل 15 الف حالة خلال الأيام المقبلة. في حين اطلقت مفوضية حقوق الإنسان، حملة (صحتك أهم) للحصول على النصائح والارشادات الطبية بشأن فيروس كورونا.

وقال وكيل وزير الصحة حازم الجميلي في حوار له إن “عبور عدد الاصابات بفيروس كورونا حاجز الألف يوميا أمر مقلق جدا بسبب عدم التزام المواطنين بالحظر”.

وأشار الى أن “الموقف الوبائي شهد مؤخرا تسجيل 1252 إصابة بالفيروس في أعلى حصيلة بالبلاد، ووصفه بالانفجار الوبائي الخطير مع قفزة في أعداد الوفيات التي وصلت معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميا”، متوقعا أن “تتخطى الاصابات حاجز الـ 15 ألفا خلال الأيام المقبلة، في حين أن العراق لم يكن يسجل أكثر من 100 حالة يوميا قبل 22 أيار الماضي، والسبب يعود الى ارتفاع عدد الفحوصات التي وصلت بين 10 – 15 ألف فحص يوميا، والإصرار على الاعتقاد بعدم وجود كورونا رغم خطر الوباء، فضلا عن اجراء عمليات المسح الوبائي السريع على نطاق واسع، ما سمح بالوصول الى الأف من حالات الإصابة المخفية”.

وأوضح أن “نسبة بغداد بمعدل الإصابات تتراوح بين 50 – 60 بالمئة من عدد الإصابات الكلية في البلاد”، عازيا ذلك لضعف الإجراءات الأمنية في مواجهة الخروقات التي نجمت عن عدم تفاعل غالبية المواطنين مع حملات التوعية”.

وأردف أن “خلية الأزمة في الوزارة رفضت منذ البداية تحويل الحظر الشامل الى جزئي، وكنا قريبين من الانتهاء من خطر كورونا بمنتصف رمضان لكن الحكومة السابقة اتخذت قرارا على عجلة”، مؤكدا الحاجة الى قرارات قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامة في الشارع، وفي الدوائر مع الكفوف والالتزام الحرفي بإجراءات الوقاية”.

في حين اطلقت مفوضية حقوق الإنسان، امس الاثنين، حملة (صحتك أهم) للحصول على النصائح والارشادات الطبية بشأن فيروس كورونا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي أن “المفوضية أطلقت منذ يوم أمس الأحد حملة (صحتك أهم) التي تشمل تخصيص أرقام هواتف للمواطنين تساعدهم بالحصول على المعلومات والارشادات الخاصة بمرض كورونا لاسيما الذين لديهم مصاب ويخضع لحجر منزلي صحي”.

واضاف، أن “المفوضية نسقت مع عدد من الأطباء للاجابة عن هذه الاستفسارات وخصصت الرقمـــين 07722145452 و87029535825 للتواصل مع الأطباء ضمن الحملة التي تعد ضمن إجراءات الحجر المنزلي الصحي الطوعي”.

ودعا البياتي اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى “توجيه أمانة بغداد والجهات المسؤولة في المحافظات كافة من أجل ارشاد المواطنين بشأن الآلية الصحية السليمة للتعامل مع النفايات الخاصة بالمريض تحت الحجر المنزلي، وكذلك آليّة التعامل مع أدواته ومستلزماته لمنع انتشار العدوى بين أفراد أسرة المصاب”.

وعلى صعيد متصل اشرت لجنة الامن والدفاع، تزايد الاعتداءات على منتسبي الجيش الأبيض فيما داعت الى حمايتهم.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “عموم محافظات البلاد شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الأشخاص المصابين بوباء كورونا، مبيناً، إن “وصول الإصابات إلى أرقام قياسية خلال الأيام الماضية قد ينذر بكارثة صحية وشيكة”.

وأضاف الحلفي، إن “الملاكات الصحية اليوم تبذل جهوداً مضنية لوضع حد لتفشي هذا الوباء الخطير”، مستدركاً بالقول: “بدلاً من تقديم المساعدة لهم نرى أن عدداً من المواطنين قام بالتهجم على منتسبي الجيش الأبيض وتطاول عليهم أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني”.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى “توفير الحماية الكافية للملاكات الصحية وعدم السماح بالاعتداء عليهم” ، مؤكداً في الوقت ذاته على “ضرورة محاسبة كل من يتعدى على منتسبي الجيش الأبيض وهم يتصدون لوباء كورونا بصدور عارية”.