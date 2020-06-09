درجال يضع منشات الوزارة تحت تصرف خلية الازمة الصحية

مستشفى الطب الرياضي يستقبل المصابين الرياضيين بالفايروس

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن وضع جميع المنشات الرياضية والشبابية التي تملكها الوزارة من قاعات رياضية ومجمعات وبيوت شباب تحت تصرف خلية الازمة في حال اقتضت الحاجة الى استخدامها كمواقع جاهزة للحجر الصحي واستيعاب مرضى جائحة كورونا من المصابين بالفيروس الذين تزايدت اعدادهم خلال الاسبوع الماضي ، مؤكدا ان اللجان الصحية المختصة لها حرية اختيار ما هو مناسب ويؤدي الغرض لاجل خدمة ابناء شعبنا ، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى وزوال الخطر عن بلدنا باسرع وقت.

وبتوجيه من وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال استقبل مسؤولو الوزارة ، المدير العام للدائرة الادارية والقانونية والمالية شاكر الجبوري يرافقه معاون المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات د. ميثم حسين امين ، عددا من مسؤولي وزارة الصحة قدموا لتفقد مواقع المنشآت الرياضية والطبية في مجمع المدينة الشبابية ، لبحث امكانية وضعها في خدمة القطاع الصحي كمواقع مفترضة للحجر الصحي في ظل ظروف محاربة فايروس كورونا ، وقد رافق مسؤولو الوزارة الوفد الصحي الزائر لتفقد مبنى دائرة الطب الرياضي و القاعات الرياضية في مجمع المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وقد ابدى مسؤولينا استعداد وزارة الشباب والرياضة الكامل لوضع منشآتها الرياضية وغيرها تحت تصرف القطاع الصحي للمساهمة في حرب الفايروس القاتل .

من جانبه عبر الوفد الصحي الزائر عن تقديره لموقف الوزارة ومسؤوليها وفي مقدمتهم السيد الوزير و انه بعد هذه الجولة الاستطلاعية لوضع المنشآت الرياضية سيصار الى ارسال مختصين من وزارة الصحة لتكملة النواقص اللوجستية اللازمة لتحويل هذه المنشآت الى مواقع محتملة لحجر مصابي كورونا اذا استلزم ذلك الموقف الوبائي في البلاد.

وزار وفد وزارة الصحة والبيئة التخصصي مستشفى الطب الرياضي ومجمع القاعات الرياضية في المدينة الشبابية بمقر وزارة الشباب والرياضة لاختيار ما هو افضل لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا المستجد كمواقع حجر بديلة عن المستشفيات، تماشيا مع قرار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بوضع منشات الوزارة تحت تصرف خلية الازمة.

اعلن ذلك (لقسم الاعلام والاتصال الحكومي ) مدير عام الدائرة الادارية والمالية بوزارة الشباب شاكر محمد، مضيفا ان وفد وزارة الصحة والبيئة اطلع على قاعات مراكز الموهبة الرياضية وزار مستشفى الطب الرياضي والعلاج الطبيعي والتقى العاملين فيه، مؤكدا انه تم الاتفاق على ان يكون مستشفى الطب الرياضي مخصصا للمصابين من الرياضيين تحديدا اذ سيتم تهيئة جميع المستلزمات والملاكات الطبية لهذا الغرض وسيترك الاختيار الى اللجنة الصحية في الاستفادة من اية قاعة اخرى لاجل الحجر الصحي، منوها بان وزير الشباب والرياضة ابلغه بان جميع الاستعدادات قائمة لتوفير الاجهزة وما تتطلبه ظروف الحجر الصحي على اكمل وجه.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة كانت سباقة في الاعلان عن وضع المنشات الرياضية تحت تصرف خلية الازمة وشهدت المنشات الرياضية في محافظات البصرة وكربلاء استقبال اعداد من المصابين بالفيروس.