التعليم تعلن آليات الامتحان الإلكتروني في الدراسات الأولية

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات الامتحان الإلكتروني لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي 2019 /2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “معايير استعمال الوسائل المتعلقة بأداء الامتحان نصت على تخويل الأقسام والفروع صلاحية تحديد واستخدام المنصة المناسبة وأتاحت إرسال ورقة الأسئلة مطبوعة الى الطالب عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة”.

وأضاف، أن “تصميم أسئلة الامتحان سيقوم على وفق الأساس الموضوعي المتنوع حسب المادة العلمية وأن تصنيف الأسئلة يكون على وفق المهارات المطلوب تحقيقها”.

وأوضح أن “درجة الامتحان النهائي سيعتمد فيها وزن 30% على تقرير يقدمه الطالب في ضوء مفردات المادة المدروسة وفي مدة لا تتجاوز نهاية السقف الزمني للامتحانات فيما سيكون وزن 70% من درجة الامتحان النهائي على الاختبار الإلكتروني”.