تحديد موعد مبدئي لمباريات اسود الرافدين في التصفيات المزدوجة

الوطني يتصدر الترتيب في المجموعة الثالثة

متابعة الصباح الجديد:

حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، موعداً مبدئياً لاستئناف مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.. ومن المقرر ان يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب هونغ كونغ في مباراته المقبلة بالتصفيات، حيث كان من المفترض ان تقام المباراة في شهر اذار الماضي، لكن تم تأجيل جميع المباريات في التصفيات بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن “أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافقوا، بالتصويت، على الموعد المقترح لاستئناف تصفيات كأس العالم 2022، المؤهلة أيضًا إلى كأس آسيا 2023، في تشرين الاول المقبل، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الاجتماع الذي عُقِدَ أمس عن بُعد“.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه “من المنتظر اعتماد المقترح خلال الاجتماع الذي يجمع لجنة المسابقات في الاتحاد القاري، ومجلس إدارة الاتحاد نفسه في 15 حزيران الجاري”.

ويقف منتخبنا الوطني العراقي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة جامعا 11 نقطة، تلاه منتخب البحرين وله 9 نقاط ثم إيران برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الرابع منتخب هونغ كونغ وله 5 نقاط ثم كمبوديا بالمركز الاخير بنقطة واحدة.

ويقود منتخبنا الوطني المدرب الصربي كاتانيتش الذي قرر الموافقة على تخفيض عقوده من أجل البقاء على رأس الهرم التدريبي للأسود بحسب الأنباء، اذا اعلنت الهيئة اتطبيعية لكرة القدم تمسكها بالمدرب المحترف ليواصل مسيرته مع المنتخب الوطني.

من جانب اخر، أكد أحمد ياسين، لاعب نادي هاكان السويدي، أنه يجتهد قدر الإمكان في تدريبات فريقه من أجل الحصول على فرصة ثانية لنيل شرف تمثيل منتخب العراق.. وانخرط اللاعب العراقي بتدريبات فريقه، تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري السويدي، الذي توقف مؤخرا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.. وقال ياسين في تصريحات ل “بدأت التدريبات الجماعية مع فريقي، تحضيرا لعودة منافسات الدوري السويدي يوم 14 حزيران الجاري“.

وأشار إلى أن التدريبات الجماعية تحفز اللاعبين للعودة مجددا لأجواء المنافسات بعد أن عطلتها جائحة كورونا.. وأوضح ياسين، أنه سعى خلال الفترة الماضية من خلال التدريبات المنفردة، للحفاظ على الجاهزية البدنية، على أمل أن تكون انطلاقة الدوري السويدي فرصة لي، من أجل استعادة مكانتي في تشكيلة المنتخب العراقي.

وتابع “الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة العراقي، سعت لإنهاء الاختلاف مع المدرب سريتشكو كاتيانيتش، ونأمل أن يكون وضع أسود الرافدين بأفضل حال ويواصل تصدر مجموعته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال“.

يشار إلى أن أحمد ياسين، سبق وأن أبعد عن المنتخب العراقي، بقرار من المدير الفني لتأخره في الالتحاق بمعسكر أسود الرافدين.