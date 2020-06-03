ماجدة التميمي: كردستان تسلمت تريلون و765 مليار دينار خلال هذه السنة

بغداد- الصباح الجديد :

كشفت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي، امس الثلاثاء، عن قيام الجانب الكردي بمضاعفة ارقام الموظفين في الاقليم ، مبينة ان الحكومة سلمت كردستان تريلون و765 مليار دينار دون تسلمها برميل واحد خلال 2020.

وقالت التميمي في تصريح متلفز ان ” حكومة الكاظمي مجبرة على تسديد 400 مليار دينار شهريا لاقليم كردستان كون الموازنة الحالية لم تقر وتعمل الحكومة وفق قانون ادارة الدولة 1/12/ “.

واضافت التميمي، انه “يفترض بالحكومة الحالية توطين رواتب موظفي الاقليم بالكامل والبالغ عددهم 682 الف موظف في حين يدعي الاقليم ان عدد الموظفين وصل الى مليون و200 الف موظف “.

وتابع ان “الموازنة المقبلة 2020 ستكون لتمشيه الامور ومن المبكر الحديث عن موازنة 2021 بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية الاقليمية”.