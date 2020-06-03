  • الأربعاء , 3 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • ماجدة التميمي: كردستان تسلمت تريلون و765 مليار دينار خلال هذه السنة

ماجدة التميمي: كردستان تسلمت تريلون و765 مليار دينار خلال هذه السنة

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

كشفت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي، امس الثلاثاء، عن قيام الجانب الكردي بمضاعفة ارقام الموظفين في الاقليم ، مبينة ان  الحكومة سلمت كردستان تريلون و765  مليار دينار دون تسلمها برميل واحد خلال 2020.

وقالت التميمي في تصريح متلفز  ان ” حكومة الكاظمي مجبرة على تسديد 400 مليار دينار شهريا لاقليم كردستان كون الموازنة الحالية لم تقر وتعمل الحكومة وفق قانون ادارة الدولة 1/12/ “.

واضافت التميمي، انه “يفترض بالحكومة الحالية توطين رواتب موظفي الاقليم بالكامل والبالغ عددهم 682 الف موظف في حين يدعي الاقليم ان عدد الموظفين وصل الى مليون و200 الف موظف “.

وتابع ان “الموازنة المقبلة 2020 ستكون لتمشيه الامور ومن المبكر الحديث عن موازنة 2021 بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية الاقليمية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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