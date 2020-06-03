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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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البنك المركزي يؤكد الزام شركات الدفع الالكتروني بالعمولات المستقطعة المقررة

شؤون عراقية
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ما قيمته 0.006 لكل مليوني دينار يوميا على ان لا تقل عن الفين

بغداد-الصباح الجديد

أصدر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، بياناً بشأن العمولات المستقطعة للسحب النقدي من خلال استخدام نقاط البيع.

 وقال البنك في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنه “لغرض تنظيم عمليات السحب النقدي من خلال استخدام نقاط البيع، يدعو البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الإعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة ونسب الأجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح”.

ودعا البنك، “المواطنين للتأكد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريط السحب الخاص بالأجهزة والتي يجب ان تتناسب مع تعليمات البنك المركزي”، مضيفاً أنه سبق وأن “حدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي 2 مليون دينار على ان يكون الحد الاعلى للعمولة 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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