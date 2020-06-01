المالية النيابية: تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لمعالجة الأزمة الاقتصادية

لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والإعانة الاجتماعية

بغداد- الصباح الجديد:

كشف عضو اللجنة المالية، فيصل العيساوي، عن تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.

واكد العيساوي تشكيل لجنة مختصة بحل الأزمة الاقتصادية برئاسة رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، مهمتها تقديم مقترحات تضمن استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والإعانة الاجتماعية، مبينا ان اللجنة المشكلة لحل الأزمة الاقتصادية قدمت تسعين مقترحاً لم يقرّ أيا منها حتى الآن، إلا أنه سيجري خلال الأسبوع الحالي وضع الخيارات المناسبة للحكومة والبرلمان من أجل عبور الأزمة.

ولفت العيساوي كذلك الى أن تخفيض رواتب الموظفين مقترح غير مطروح، بينما تم مناقشة الادخار الاجباري وتخفيض المخصصات غير المهمة، مشيرا الى ان آلية الادخار بحسب المقترح تبدأ من الرواتب التي تبلغ من مليون دينار فما فوق.

في السياق، قدم النائب عبد الامير الدبي، امس الاحد، مقترحا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لانعاش الاقتصاد ونقاذ البلاد من الازمة المالية.

وقال الدبي في بيان: “على رئيس الوزراء الموقر اذا كان جادا في انعاش الاقتصاد وانقاذه من الازمة المالية التي تعصف به ان يباشر بتطبيق القرارات القضائية الصادرة من هيئة النزاهة بحق سارقين المال العراقي والمهرب خارج البلاد”.

واضاف، ان “عليه ايضا ان يستعين بالهيئات الدولية المختصة لاسترجاع تلك الاموال”.