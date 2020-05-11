عندما تلهم الأوبئة الأدب

مرسلي لعرج

العصر البرونزي، حرب طروادة، “الطاعون والشجار” … وهكذا يفتح النصب الإلياذي الإغريقي الملحمي الذي رأى الولادة مع الأوديسا أولى روائع الأدب الغربي. في هذه الأغنية أنا؟ الملك أغاممنون يحتجز كريسيس ويرفض إعادته إلى والده، كاهن أبولو في طروادة. ثم ينزل الطاعون. “لمدة تسعة أيام سهام الله تمطر الجيش”، يغني هوميروس: الطاعون يهلك الرجال، بينما الحرب مستمرة منذ 10 سنوات … أغاممنون يعيد كريسيس لكنه يأخذ بريسيس إلى أخيل. غضب أخيل: قلب الإلياذة التي ستلهم المبدعين لفترة طويلة … وكذلك الفكرة المتكررة للوباء وشبح “نهاية العالم”. مثل أي كارثة، فإنه يكشف بالفعل عن الطبيعة البشرية، وصفاتها، عيوبها وهشاشة المجتمع …لدرجة تهديده ببقائها. عندما وقع “طاعون أثينا” بين 430 و426 قبل الميلاد، أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وجرف بريكليز الشهيرة والرمز، معلنا عن نهاية العصر الذهبي الأثيني. في كتابته لتاريخ حرب البيلوبونيز، يصف ثوسيديديس الوباء، وستحدد صفحات المؤرخ هذه القرون القادمة لأن المرض يتسبب في موت مدينة في أوجها، مما يزعج النظام الاجتماعي شبه المقدس: ما الذي يصبح عليه المجتمع عندما يتفكك المواطنون والطقوس التي تغلب عليها غير المرئي؟ هذا هو السؤال.

بلغ هذا الانهيار الاجتماعي ذروته في أوروبا عام 1347، مع الطاعون الأسود ورقصاته ​​المروعة. في العام 1348، اجتاح فلورنسا. ويتخيل بوكاس الشباب يعزلون أنفسهم في الحجر الصحي في الريف. لتمضية الوقت وتحمل معاناة الموت، يحدثون أنفسهم قصصًا: مائة قصة قصيرة أصبحت ديكاميرون، ولادة الأدب الإيطالي. العدوى مصدر إلهام؟ من المرض إلى الشر، في العام 1897، أصاب دماء الأحياء ليلا مع دراكولا من قبل برام ستوكر، وسرعان ما انتسخت مصاصو الدماء الزومبي، لكنها أصبحت أيضًا قصة استباقية مع الطاعون القرمزي، بقلم جاك لندن، واصفة العام 1912 عالم ما بعد الدمار اللعين. بالنسبة للفرنسيين، هو على وجه الخصوص طاعون ألبرت كامو، في العام 1947، “نجم” الروايات الوبائية المستوحاة من العدوى التي عانت منها وهران في الأربعينيات، وهو الطاعون الذي أفسد العلاقات البشرية مثل … الطاعون البني. مساعدة ورعاية الضحايا أو الفرار؟ في هوسار على السطح (1951)، أنجيلو اللامع والفاضل في مواجهة الكوليرا العام 1832 في فرنسا، حيث قرر اختياره. المتهم زوراً وباطلا بتسميم النوافير، بطل جيونو يواجه المرض الذي يكشف له قبل كل شيء “القذارة البشرية”، جبن الكراهية الجماعية بحثاً عن كبش فداء. كيف يهرب من الطاعون وكل ما يدمره؟ ملاحظة بسيطة، سنقرأ (وإعادة قراءة) الموبآت لمارسيل بانيول، في زمن العشقيات، قصة الحجر الذاتي خلال وباء 1720 في مرسيليا وعبقرية مجتمع للهروب من الموت. *عن موقع كوة