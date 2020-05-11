مجلة “آفاق أدبية” “عدد جديد من

اسراء يونس

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة العدد الجديد من مجلة “آفاق أدبية” وهي مجلة تعنى بالإبداع الجديد يرأس تحريرها د. حسين القاصد.

(حين تكون اللغة سوطاً) عنوان إفتتاحية المجلة بقلم د. حسين القاصد: جاء فيها منذ نعومة أظفار الشعر نجد العنف السمة المهيمنة على خطابه، ولو تأملنا جذور هذا العنف نجده توأم ولادة الشعر غير المتفق على تاريخها.

ويسأل الكاتب نفسه: لماذا صارت اللغة سوطاً أو حتى رصاصة في الخطاب الشعري؟ والجواب هو في بيئته الحاضنة، وهو في طفولته العربية أبن الصحراء بكل قساوتها ومخاوفها ومخاطرها ، وهو كان يبدو شقيق السيف بل يكاد يكون ولي امره وأخاه الأكبر.

محور العدد كان بعنوان (العنف في الشعر العربي) كتب فيه د. علي متعب جسام مقالا بعنوان ” العنف النسوي في الشعر العربي” جاء فيه: لقد أفرزت الحركات النسوية منذ أكثر من نصف قرن مضى أجيالا من الكاتبات والمثقفات والمهتمات بالشأن الثقافي، إذ ولدن خطاباً مناهضاً للخطاب الذكوري الذي هيمن على الثقافة إنتاجاً ووعياً وهذا من الأسباب التي لعبت دوراً في إنتاج العنف الثقافي النسوي.

وكان للأستاذ علي حسن الفواز مقال في محور العدد بعنوان ” العنف بين خطاب الشعر واحتفاء اللغة جاء في مقدمته إن العلاقة بين الشعر والعنف ليست محكومة بالتعارض أو بالتوافق، بقدر ماهي علاقة محكومة بالوظائف والخيارات والأهداف التي تؤدي إلى إبراز تعبيري أو تمثيلي عن وظيفة سياسية أو اجتماعية وهذا ما يجعل الكتابة الشعرية مرهونة بطبيعة التناقضات التي يعيشها أو يشتبك معها الشاعر.

كما احتوت المجلة على العديد من الأبواب الثابتة منها (دراسات نقدية، تفكر، مرأى ، ضوء على اثر ، نقد النقد، نصوص، وباب سرد). أما عن غلاف المجلة فقد ضم صورة للكاتب سعد محمد رحيم صاحب رواية “ضلال جسد ضفاف الرغبة” الصادرة ضمن جائزة كتارا للرواية بقلم رنا صباح خليل.

وفي الصفحة الأخيرة من المجلة أعلنت دار الشؤون الثقافية عن تبني طبع المؤلفات (خارج الخطة الثقافية) وفق شروط وضعتها في الصفحة.