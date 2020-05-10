  • الأحد , 10 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • المالية النيابية تستبعد ارسال الموازنة بعد العيد بسبب العجز المالي الكبير

المالية النيابية تستبعد ارسال الموازنة بعد العيد بسبب العجز المالي الكبير

شؤون عراقية
التعليقات على المالية النيابية تستبعد ارسال الموازنة بعد العيد بسبب العجز المالي الكبير مغلقة
9 views

بغداد- الصباح الجديد :

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، امس السبت ، وصول المسودة النهائية لموازنة العام الحالي ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن مسودة قانون الموازنة الحالية لم ترسل بسبب ارتفاع العجز المالي الكبير.

وقال ذيبان في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الحديث عن إرسال موازنة ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك أمر مستبعد بسبب ارتفاع العجز المالي الكبير”.

وأضاف ذيبان أنه “بمنتصف شهر ايار الحالي لابد من البدء بالاعداد لموازنة العام المقبل (2021)”، مؤكدا أن “الحديث عن وصول الموازنة هذه الأيام أمر غير صحيح”.

وكان عضو اللجنة المالية حنين القدو أكد في تصريح سابق لـه أن مشروع قانون الموازنة سيكون خاليا من الدرجات الوظيفية وسيتركز الاهتمام على الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات المالية الأخرى.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة