المالية النيابية تستبعد ارسال الموازنة بعد العيد بسبب العجز المالي الكبير

بغداد- الصباح الجديد :

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، امس السبت ، وصول المسودة النهائية لموازنة العام الحالي ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن مسودة قانون الموازنة الحالية لم ترسل بسبب ارتفاع العجز المالي الكبير.

وقال ذيبان في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الحديث عن إرسال موازنة ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك أمر مستبعد بسبب ارتفاع العجز المالي الكبير”.

وأضاف ذيبان أنه “بمنتصف شهر ايار الحالي لابد من البدء بالاعداد لموازنة العام المقبل (2021)”، مؤكدا أن “الحديث عن وصول الموازنة هذه الأيام أمر غير صحيح”.

وكان عضو اللجنة المالية حنين القدو أكد في تصريح سابق لـه أن مشروع قانون الموازنة سيكون خاليا من الدرجات الوظيفية وسيتركز الاهتمام على الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات المالية الأخرى.