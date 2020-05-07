نائب يدعو هيئة التقاعد العامة الى صرف راتبي شهرين للمتقاعدين

سبعة أيام مرت ولم يعلن موعد صرف الشهر الأخير لهم..

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، هيئة التقاعد العامة إلى صرف راتب شهرين للمتقاعدين، لتوفير المستلزمات الضرورية في ظل الأزمة الحالية والإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا.

وقال الدهلكي في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه ، ان “الوضع العام في ظل الازمة الحالية واجراءات احتواء وباء كورونا، بحاجة الى اجراءات استثنائية لتقليل الضرر الصحي ،وفي الوقت ذاته تقليل الاعباء عن المواطنين”.

واضاف ان “شريحة المتقاعدين تمثل شريحة مهمة وبحاجة الى عناية خاصة ، بالتالي فان الواجب الانساني يستوجب من هيئة التقاعد العامة صرف راتبين لهم وتقسيط المبلغ على الاشهر الاخرى بغية مساعدتهم في توفير المستلزمات الضرورية في مواجهة الازمة”.

ولفت الدهلكي، الى ان “اي خطوات او اجراءات يتم اتباعها لحماية المواطنين من هذا الوباء وتقليل الضغط والعبء عنهم، سنكون من الداعمين بقوة لها داخل مجلس النواب وخارجه”.

يذكر ان رواتب المتقاعدين للشهر الأخير لم تصرف حتى الآن ولم تقم أي من الجهات المعنية بالأمر وحتى كتابة هذا الخبر باعلان موعد صرفها على الرغم من مضي سبعة أيام في الشهر الجديد.